実は「パートの増員」は採用の罠！？社長の時間を奪う管理コストの真実
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YouTubeチャンネル「わがまま社労士の人財革命チャンネル」が「【採用の罠】パートを増やすほど社長がボロボロに疲弊していく恐怖のメカニズム」を公開した。動画では、人手不足の解消として安易にパートを増員すると、逆に社長が疲弊してしまう理由と、正しい採用判断の基準について解説している。
社労士たかこ先生はまず、人手不足の際に「とりあえず人数を増やせばいい」と考えることの危険性を指摘する。例えば、正社員1人を雇うか、短時間勤務のパートを2人雇うかで迷った際、多くの経営者は「給料の合計が安いほうを選ぶ」と語る。しかし、採用にかかるコストは給料だけではなく、社会保険料や有給休暇などの見えないコストが存在すると説明する。
さらに、パートを2人雇うことで欠勤リスクの分散ができる一方で、教育する相手が2人になり、シフト調整やミスの確認など「2人分の管理コストが社長にかかってくる」と言及。「人手不足の会社ほど、何を任せるか曖昧なまま採用してしまう」と述べ、結果的に社長が教育や指示出しで1日中走り回ることになる状況に陥ると警告する。
社員とパートのどちらを雇うかは労務管理の問題ではなく、「経営戦略そのもの」だとたかこ先生は断言する。作業を埋めたい場合はパート2人、責任者を作って社長自身の時間を空けたい場合は社員1人を雇うなど、目的に応じて役割を明確に設計することが重要だと説く。また、「社員を雇ったのに、パートでもできる作業しか任せていないケースが一番もったいない」と指摘し、利益率を大きく下げる原因になると語った。
動画の最後では、雇用契約書が曖昧なままであったり、有給休暇の管理をしていなかったりするパート雇用の危険性についても触れ、未払い賃金の請求などの労務トラブルに発展するリスクを説明している。目先の給料の安さにとらわれず、会社の利益を残すための緻密な採用設計の必要性が理解できる内容となっている。
社労士たかこ先生はまず、人手不足の際に「とりあえず人数を増やせばいい」と考えることの危険性を指摘する。例えば、正社員1人を雇うか、短時間勤務のパートを2人雇うかで迷った際、多くの経営者は「給料の合計が安いほうを選ぶ」と語る。しかし、採用にかかるコストは給料だけではなく、社会保険料や有給休暇などの見えないコストが存在すると説明する。
さらに、パートを2人雇うことで欠勤リスクの分散ができる一方で、教育する相手が2人になり、シフト調整やミスの確認など「2人分の管理コストが社長にかかってくる」と言及。「人手不足の会社ほど、何を任せるか曖昧なまま採用してしまう」と述べ、結果的に社長が教育や指示出しで1日中走り回ることになる状況に陥ると警告する。
社員とパートのどちらを雇うかは労務管理の問題ではなく、「経営戦略そのもの」だとたかこ先生は断言する。作業を埋めたい場合はパート2人、責任者を作って社長自身の時間を空けたい場合は社員1人を雇うなど、目的に応じて役割を明確に設計することが重要だと説く。また、「社員を雇ったのに、パートでもできる作業しか任せていないケースが一番もったいない」と指摘し、利益率を大きく下げる原因になると語った。
動画の最後では、雇用契約書が曖昧なままであったり、有給休暇の管理をしていなかったりするパート雇用の危険性についても触れ、未払い賃金の請求などの労務トラブルに発展するリスクを説明している。目先の給料の安さにとらわれず、会社の利益を残すための緻密な採用設計の必要性が理解できる内容となっている。
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チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。 助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。