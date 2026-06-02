『めざましWANGANフェス』追加ラインナップ発表 .ENDRECHERI.、NiziU、INI、RIIZE、TWSら【出演者一覧掲載】
フジテレビ発・湾岸エリアの新たな夏イベント『めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜』が、東京・湾岸エリアの豊洲PITで8月3日から9日まで、東京ガーデンシアターで8月13日、14日の計9日間にわたって開催される。それに先立って、出演アーティスト第2弾が発表された。
【画像】『めざましライブ』ロゴ
今年4月に地上波グランドフィナーレを迎えた、萩原利久が小島よしおと共にバラエティーに挑戦する『萩原利久のwkwkはぎわランド』の参加も急きょ決定。すでに発表されている『千鳥の鬼レンチャン』『ぽかぽか』『新しいカギ』、『突然ですが占ってもいいですか？』『STAR』『けるとめる』『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』に加え、『TOKYO IDOL FESTIVAL』、『New Beginning Fes』という全8番組＆2イベントのコラボラインナップが出そろった。
6日には、Juice=Juiceが『めざましライブ」に初登場する。ハロー！プロジェクトに所属し、2013年に「ロマンスの途中」でメジャーデビューしたJuice=Juiceは「微炭酸」「『ひとりで生きられそう』ってそれってねえ、褒めているの？」などヒット曲を持ち、高い歌唱力と安定したパフォーマンスが魅力。昨年リリースのラテン調ナンバー「盛れ！ミ・アモーレ」はYouTubeで1000万回以上再生を記録し、SNSでも話題の実力派グループとなっている。
7日には、TWSの単独ライブが決定した。24年にデビューした韓国のボーイグループ・TWSは、さわやかなビジュアルと繊細なボーカルが魅力。清涼感ある楽曲と丁寧なパフォーマンスで幅広い世代から支持を集め、次世代を担う注目株として存在感を高めている。24年夏の『めざましライブ』以来、2度目の出演となる。
8日の『めざましライブ×突然ですが占ってもいいですか？』には、ONE N' ONLY、BUDDiiSが出演する。18年デビューの5人組ダンス＆ボーカルグループ・ONE N' ONLYは、ラテンミュージックを融合したスタイルとTikTok発の海外人気が特徴。「Fiesta」「Gooey」などがヒットし、国内外で支持を広げる。20年結成のダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSは、個性豊かなメンバーが歌・ダンス・ラップを融合したエンタメ性の高いステージを展開し、「CLICK ME」「Brightness」などの楽曲で注目を集め、幅広い分野で活躍している。
8月8日は、.ENDRECHERI.とsyudou・muqueの対バン『ココロノノリモノ』を開催する。堂本剛によるFUNKを軸としたクリエイティブ・プロジェクト「.ENDRECHERI.」は、アルバム『GO TO FUNK』などが国内外で高く評価され、ライブでは圧倒的な歌唱力とバンドアンサンブルで唯一無二の世界を構築。音楽性・表現力ともに国内トップクラスのアーティストとして活動している。12年からシンガーソングライター／ボカロPとしても活動するsyudouは、「ビターチョコデコレーション」「インザバックルーム」など多数のヒット曲を発表している。Adoに提供した「うっせぇわ」は各種チャートで1位を獲得し、大きな社会現象となる。独自のダークな世界観と鋭い言語感覚で支持を広げる次世代アーティスト。22年5月に福岡で結成されたロックバンド・muqueは、POPS・R&B・ロックなど多彩なジャンルを融合したサウンドが特徴。デビュー直後から注目を集め、ドラマ挿入歌「nevermind」、テレビアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌「The 1」などの楽曲で人気拡大、国内外で評価される。各出演者の“歌詞”にフィーチャーしたステージとなる。
13日の『STAR×めざましライブ』には、INIとRIIZEが登場する。『PRODUCE 101 JAPAN SEASON 2』から誕生し、21年にデビューした11人組グローバルボーイズグループ・INIは、力強いダンスと多彩なボーカル、個性の異なるメンバー構成で幅広い層を魅了し、音楽・ライブ・バラエティーで存在感を高め続けている。23年にデビューしたK-POPボーイズグループ・RIIZEは「“Rise”“Realize”」を掲げ、等身大の青春と成長を描く楽曲と高いパフォーマンス力で世界的に注目を集め、「Get A Guitar」「Love 119」などのヒット曲で人気拡大中。
14日の『新しいカギ×めざましライブ』には、NiziUとこっちのけんとが登場。オーディション『Nizi Project』から誕生した9人組ガールズグループ・NiziUは、デビュー曲「Make you happy」をはじめ、「Take a picture」「Paradise」など多数のヒット曲で国民的支持を集め、明るく前向きなパフォーマンスで幅広い層を魅了する。こっちのけんとは、代表曲「はいよろこんで」でSNSを含む総再生回数200億回超、Music Video2億回再生超を記録し、国内外のチャートで1位を獲得。『第66回輝く！日本レコード大賞』最優秀新人賞、『第75回NHK紅白歌合戦』初出場など大きな話題を呼んだ。その後もアニメ・ドラマ主題歌、CMソング制作、ディズニー映画への声優参加など幅広く活動。今年4月にはアニメ主題歌「ゴロンとドロン」をリリースし、6月には最新曲「だだ」のリリースを控えている。
【出演アーティスト一覧】
■8月3日
『ぽかぽか×めざましライブ』
OWV×OCTPATH
■8月4日
『萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』
『めざましライブ』
ILLIT×CUTIE STREET
■8月5日
『TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』
『New Beginning Fes』 inめざましWANGANフェス
■8月6日
『Ａぇ! groupのQ&Aぇ!』in めざましWANGANフェス
『けるとめる』in めざましWANGANフェス
『めざましライブ』
Juice＝Juice
■8月7日
『めざましライブ』
TWS
■8月8日
『めざましライブ×突然ですが占ってもいいですか？』
ONE N’ ONLY×BUDDiiS
『めざましライブ』.ENDRECHERI. presents ココロノノリモノ
.ENDRECHERI.×syudou×muque
■8月9日
『千鳥の鬼レンチャンpresents ほいロックフェス』
■8月13日（東京ガーデンシアターday1）
マルシィ、INI、CANDY TUNE、MyM、RIIZE、SPアクト:VOLTACTION、
ちいかわ・ハチワレ
※新音楽番組『STAR』コラボも
■8月14日（東京ガーデンシアターday2）
HY、NiziU、FRUITS ZIPPER、こっちのけんと、NCT WISH、Hearts2Hearts、ハナコ、ちいかわ・ハチワレ
※『新しいカギ』コラボも
【画像】『めざましライブ』ロゴ
今年4月に地上波グランドフィナーレを迎えた、萩原利久が小島よしおと共にバラエティーに挑戦する『萩原利久のwkwkはぎわランド』の参加も急きょ決定。すでに発表されている『千鳥の鬼レンチャン』『ぽかぽか』『新しいカギ』、『突然ですが占ってもいいですか？』『STAR』『けるとめる』『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』に加え、『TOKYO IDOL FESTIVAL』、『New Beginning Fes』という全8番組＆2イベントのコラボラインナップが出そろった。
7日には、TWSの単独ライブが決定した。24年にデビューした韓国のボーイグループ・TWSは、さわやかなビジュアルと繊細なボーカルが魅力。清涼感ある楽曲と丁寧なパフォーマンスで幅広い世代から支持を集め、次世代を担う注目株として存在感を高めている。24年夏の『めざましライブ』以来、2度目の出演となる。
8日の『めざましライブ×突然ですが占ってもいいですか？』には、ONE N' ONLY、BUDDiiSが出演する。18年デビューの5人組ダンス＆ボーカルグループ・ONE N' ONLYは、ラテンミュージックを融合したスタイルとTikTok発の海外人気が特徴。「Fiesta」「Gooey」などがヒットし、国内外で支持を広げる。20年結成のダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSは、個性豊かなメンバーが歌・ダンス・ラップを融合したエンタメ性の高いステージを展開し、「CLICK ME」「Brightness」などの楽曲で注目を集め、幅広い分野で活躍している。
8月8日は、.ENDRECHERI.とsyudou・muqueの対バン『ココロノノリモノ』を開催する。堂本剛によるFUNKを軸としたクリエイティブ・プロジェクト「.ENDRECHERI.」は、アルバム『GO TO FUNK』などが国内外で高く評価され、ライブでは圧倒的な歌唱力とバンドアンサンブルで唯一無二の世界を構築。音楽性・表現力ともに国内トップクラスのアーティストとして活動している。12年からシンガーソングライター／ボカロPとしても活動するsyudouは、「ビターチョコデコレーション」「インザバックルーム」など多数のヒット曲を発表している。Adoに提供した「うっせぇわ」は各種チャートで1位を獲得し、大きな社会現象となる。独自のダークな世界観と鋭い言語感覚で支持を広げる次世代アーティスト。22年5月に福岡で結成されたロックバンド・muqueは、POPS・R&B・ロックなど多彩なジャンルを融合したサウンドが特徴。デビュー直後から注目を集め、ドラマ挿入歌「nevermind」、テレビアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌「The 1」などの楽曲で人気拡大、国内外で評価される。各出演者の“歌詞”にフィーチャーしたステージとなる。
13日の『STAR×めざましライブ』には、INIとRIIZEが登場する。『PRODUCE 101 JAPAN SEASON 2』から誕生し、21年にデビューした11人組グローバルボーイズグループ・INIは、力強いダンスと多彩なボーカル、個性の異なるメンバー構成で幅広い層を魅了し、音楽・ライブ・バラエティーで存在感を高め続けている。23年にデビューしたK-POPボーイズグループ・RIIZEは「“Rise”“Realize”」を掲げ、等身大の青春と成長を描く楽曲と高いパフォーマンス力で世界的に注目を集め、「Get A Guitar」「Love 119」などのヒット曲で人気拡大中。
14日の『新しいカギ×めざましライブ』には、NiziUとこっちのけんとが登場。オーディション『Nizi Project』から誕生した9人組ガールズグループ・NiziUは、デビュー曲「Make you happy」をはじめ、「Take a picture」「Paradise」など多数のヒット曲で国民的支持を集め、明るく前向きなパフォーマンスで幅広い層を魅了する。こっちのけんとは、代表曲「はいよろこんで」でSNSを含む総再生回数200億回超、Music Video2億回再生超を記録し、国内外のチャートで1位を獲得。『第66回輝く！日本レコード大賞』最優秀新人賞、『第75回NHK紅白歌合戦』初出場など大きな話題を呼んだ。その後もアニメ・ドラマ主題歌、CMソング制作、ディズニー映画への声優参加など幅広く活動。今年4月にはアニメ主題歌「ゴロンとドロン」をリリースし、6月には最新曲「だだ」のリリースを控えている。
【出演アーティスト一覧】
■8月3日
『ぽかぽか×めざましライブ』
OWV×OCTPATH
■8月4日
『萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』
『めざましライブ』
ILLIT×CUTIE STREET
■8月5日
『TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』
『New Beginning Fes』 inめざましWANGANフェス
■8月6日
『Ａぇ! groupのQ&Aぇ!』in めざましWANGANフェス
『けるとめる』in めざましWANGANフェス
『めざましライブ』
Juice＝Juice
■8月7日
『めざましライブ』
TWS
■8月8日
『めざましライブ×突然ですが占ってもいいですか？』
ONE N’ ONLY×BUDDiiS
『めざましライブ』.ENDRECHERI. presents ココロノノリモノ
.ENDRECHERI.×syudou×muque
■8月9日
『千鳥の鬼レンチャンpresents ほいロックフェス』
■8月13日（東京ガーデンシアターday1）
マルシィ、INI、CANDY TUNE、MyM、RIIZE、SPアクト:VOLTACTION、
ちいかわ・ハチワレ
※新音楽番組『STAR』コラボも
■8月14日（東京ガーデンシアターday2）
HY、NiziU、FRUITS ZIPPER、こっちのけんと、NCT WISH、Hearts2Hearts、ハナコ、ちいかわ・ハチワレ
※『新しいカギ』コラボも