ACEes深田竜生＆浮所飛貴共演「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」追加キャスト解禁 武宮家の“アイドル”も登場
【モデルプレス＝2026/06/02】ACEesの深田竜生が主演を務め、同じくACEesの浮所飛貴が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（7月11日スタート／毎週土曜よる11時〜）より、共演者キャストが解禁された。
【写真】STARTOイケメン、メンバーとキス寸前
本作は、ジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田が連続ドラマ単独初主演し、メンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、この夏最高にキュンがあふれるさわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。情報解禁されると、SNSには「初単独主演ドラマおめでとう！！」など深田への祝福コメントをはじめ、「深田くん浮所くんおめでとう〜ACEesの主題歌も楽しみ」「放送が待ち遠しい」という声があふれてたちまちトレンド入り。5月30日の「ターミネーターと恋しちゃったら」内で流れた本作のティザーでACEesが歌う主題歌「真夜中のZOO」が公開されると「夏っぽい曲」「早くフルで聴きたい！」と再びSNSが盛り上がった。この度、田辺桃子、羽田美智子、井上肇という、深田演じる夏輝のもっとも身近な存在であり、ホームドラマ部分の軸となる【武宮家】を演じる個性豊かな実力派キャストが発表となった。
武宮家の人々には、幅広い役柄を自在に演じわける個性豊かな実力派キャスト陣が集結した。夏輝の姉で蒼汰のガールフレンド・武宮莉緒を演じるのは田辺。「夕暮れに、手をつなぐ」（2023年／TBS）、「推しの殺人」（2025年／日本テレビ）、「きみは面倒な婚約者」（2025年／テレビ朝日・TELASA）など途切れることなく話題作に出演し、確かな演技力で存在感を放ってきた。本作で演じる莉緒は、弟・夏輝の家庭教師をボーイフレンドの蒼汰に頼み、恋のきっかけを作った張本人。思ったことはすぐ口に出して行動する、パワフルなキャラクターだ。田辺は「莉緒は、自分と関わった人を大切にする気持ちや行動力が素敵で魅力的。はたから見たら突拍子もない行動でも、愛らしく見えるように演じたいです」と抱負を披露。物語についても、「こんなに2人の行く末を見届けたくなる作品はないです！」と面白さをアピールしている。
武宮家をやさしく、ときににぎやかに包み込む両親役も魅力たっぷり。夏輝の母・武宮十和子を演じる羽田は、テレビ朝日の人気ドラマシリーズ「警視庁捜査一課9係」「特捜9」や「おかしな刑事」シリーズなどで長年活躍してきた実力派だ。十和子は、料理教室を主宰するほどの料理上手。明るく抜けたところもある性格で、複雑な思いを抱える夏輝をはじめ家族を温かく見守る存在だ。羽田は「すくすく育った娘と息子がいて、ワンちゃんもいる本当に温かい家族です。そんな家族を中心に、こんなに美しい世界があるのかと思える作品にしたい」と本作への思いを明かしている。
夏輝の父・武宮悟郎役を務めるのは井上。「VIVANT」（2023年／TBS）や映画「侍タイムスリッパ―」（2024年）など、多くの作品に厚みとリアリティーを加えてきた名バイプレーヤーである。本作で演じるのは、航空整備士として真面目に働く、どこか昭和のオヤジ気質が漂う悟郎。不器用なやさしさがにじむ、愛らしい父親だ。井上は「息子が真剣な思いで向き合っていることだからなんとか理解してあげたいという気持ちもある難しい役です」と役の思いを語り、「悩みながらも子どもに寄り添おうとする父親の愛情を感じてもらえたら」と役柄のポイントを明かしている。
武宮家のアイドル・ロック役として、モデルや演技で活躍中のサモエドの男の子・有楽（うらく）も登場。もこもこ真っ白なロックは、穏やかでちょっぴりおちゃめな武宮家の癒し担当。家族がケンカを始めると間に入って空気を和ませたり、にこにこ笑顔でかわいさを振りまいたりと、いるだけでみんなを笑顔にしてしまう存在だ。恋や受験で悩みがつきない夏輝にとっても、ロックは大切な相棒。落ち込んだときにはそっと寄り添い、思わず本音を打ち明けてしまう“良き相談相手”でもある。夏輝とロックのほっこりなやり取りも、見どころとなっている。
主人公は、大学受験を控えた高校3年生・武宮夏輝（深田）。E判定だらけの模試結果を家族に見つかってしまった夏輝のもとに、家庭教師として現れたのが、姉のボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所）。最初は、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝。しかし蒼汰がふいに見せる笑顔や無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずドキッ。姉ちゃんの彼氏を好きになるなんてありえないのに…この気持ちはいったい何なのか。そもそも受験生だし恋なんてしている場合じゃないのに…と、夏輝の中で戸惑いと葛藤が生まれる。そんな夏輝の複雑な気持ちが、家族のもとに大なり小なり“嵐”をまきおこすことになる。さらに何やら家族に隠し事をしている人物もいるようで、気の置けない“ご近所さん”や友人たちも、様々な反応を見せながらストーリーが展開していく。（modelpress編集部）
― 脚本を読んだときの率直な感想は？
夏輝と蒼汰だけでなく、まわりの人たちもラブリーなキャラクターが多くてお気に入りです。こんなに2人の行く末をやさしい気持ちで見届けたくなるような作品はなかなかないなと思いました。
― 深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください。
深田さんは私がお姉ちゃんをできるかなと思うくらい大人っぽい印象を受けたのですが、夏輝のような若さあふれる元気な面もあるんだろうなと感じました。浮所さんは「次、どんな風に演じるんだろう？」という、いい意味で予測がつかない方で、そこが蒼汰のいい意味で何を考えているのかわからないところと似ていると思いました。
― どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
武宮家は全員違う“色”だからこそ成り立っているのが素敵です。莉緒の自分が関わった人を大切にする気持ちや行動力は魅力的だと思いました。はたから見たら突拍子もない行動だとしても、愛らしく見えるように演じたいです。
― 視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
夏らしいラブコメディーとホームドラマが合わさった素敵な作品になっています。莉緒としてみんなの背中を押しまくって応援したいと思います！
― 脚本を読んだときの率直な感想を教えてください。
ひと夏のキュンとした甘酸っぱい作品だと思いました。すごく楽しいお話です。
― 役づくりで意識していることは？
複雑な思いを抱えながら恋する息子を支える母親ですが、誰に対しても分け隔てなく、深い愛情をもって生きていると感じました。なので、愛をテーマに演技をしたいなと思いました。
― 深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください。
お2人とも好青年で、そんな2人が作品の中で誠実に寄り添っていく姿にはとても好感が持てるんですよね。夏輝と蒼汰を繊細に演じられていくのだろうな、と期待しています。
― どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
家族を大事にしてくれるお父さんと、子どもたちの成長をいちばんに考えるお母さん、そこですくすくと育った娘と息子がいて、ワンちゃんがいて本当に温かい家族です。その家族を中心にこんな美しい世界があるのかと思ってもらえるようなドラマになったらいいなと思っています。
― 視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
タイトルにあるように、見てくださるみなさまの心の中に青い空が広がってキラキラ輝くドラマをお届けしたいと思います。ぜひご覧ください！
― 脚本を読んだときの率直な感想を教えてください。
テーマはしっかりありつつも、さわやかで明るい印象を受けました。私は父親を演じますが、ドキドキする展開でこれからどうなっていくのか、すごく楽しみな作品です。
― 役づくりで意識していることは？
息子が真剣な思いで向き合っている恋だからこそ、なんとか理解してあげたいという気持ちもある難しい役です。いろいろ想像力を働かせながら、役に向き合っていきたいと思います。
― 深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください。
深田さんは好青年です。若い頃からキャリアを積まれて、お芝居がしっかりしているのがすごいなと。浮所さんはフワッとした雰囲気でおおらかなやさしさを感じました。
― どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
何かあったとき、武宮家はきちんとまとまるんだろうな、という雰囲気は感じているんです。これからいろいろな難局が待ち構えていると思いますが、それをポジティブに乗り越えていく…そんな家族を演じたいです。
― 視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
息子の恋愛に戸惑ったり、家族に寄り添ったり、父親として愛情を感じてもらえたらと思います。
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◆「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」共演者キャスト第1弾解禁
本作は、ジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田が連続ドラマ単独初主演し、メンバーの浮所を恋の相手に迎えて繰り広げる、この夏最高にキュンがあふれるさわやか青春ホームドラマ・ラブコメディー。情報解禁されると、SNSには「初単独主演ドラマおめでとう！！」など深田への祝福コメントをはじめ、「深田くん浮所くんおめでとう〜ACEesの主題歌も楽しみ」「放送が待ち遠しい」という声があふれてたちまちトレンド入り。5月30日の「ターミネーターと恋しちゃったら」内で流れた本作のティザーでACEesが歌う主題歌「真夜中のZOO」が公開されると「夏っぽい曲」「早くフルで聴きたい！」と再びSNSが盛り上がった。この度、田辺桃子、羽田美智子、井上肇という、深田演じる夏輝のもっとも身近な存在であり、ホームドラマ部分の軸となる【武宮家】を演じる個性豊かな実力派キャストが発表となった。
◆田辺桃子・羽田美智子・井上肇、深田竜生演じる主人公の家族役に
武宮家の人々には、幅広い役柄を自在に演じわける個性豊かな実力派キャスト陣が集結した。夏輝の姉で蒼汰のガールフレンド・武宮莉緒を演じるのは田辺。「夕暮れに、手をつなぐ」（2023年／TBS）、「推しの殺人」（2025年／日本テレビ）、「きみは面倒な婚約者」（2025年／テレビ朝日・TELASA）など途切れることなく話題作に出演し、確かな演技力で存在感を放ってきた。本作で演じる莉緒は、弟・夏輝の家庭教師をボーイフレンドの蒼汰に頼み、恋のきっかけを作った張本人。思ったことはすぐ口に出して行動する、パワフルなキャラクターだ。田辺は「莉緒は、自分と関わった人を大切にする気持ちや行動力が素敵で魅力的。はたから見たら突拍子もない行動でも、愛らしく見えるように演じたいです」と抱負を披露。物語についても、「こんなに2人の行く末を見届けたくなる作品はないです！」と面白さをアピールしている。
武宮家をやさしく、ときににぎやかに包み込む両親役も魅力たっぷり。夏輝の母・武宮十和子を演じる羽田は、テレビ朝日の人気ドラマシリーズ「警視庁捜査一課9係」「特捜9」や「おかしな刑事」シリーズなどで長年活躍してきた実力派だ。十和子は、料理教室を主宰するほどの料理上手。明るく抜けたところもある性格で、複雑な思いを抱える夏輝をはじめ家族を温かく見守る存在だ。羽田は「すくすく育った娘と息子がいて、ワンちゃんもいる本当に温かい家族です。そんな家族を中心に、こんなに美しい世界があるのかと思える作品にしたい」と本作への思いを明かしている。
夏輝の父・武宮悟郎役を務めるのは井上。「VIVANT」（2023年／TBS）や映画「侍タイムスリッパ―」（2024年）など、多くの作品に厚みとリアリティーを加えてきた名バイプレーヤーである。本作で演じるのは、航空整備士として真面目に働く、どこか昭和のオヤジ気質が漂う悟郎。不器用なやさしさがにじむ、愛らしい父親だ。井上は「息子が真剣な思いで向き合っていることだからなんとか理解してあげたいという気持ちもある難しい役です」と役の思いを語り、「悩みながらも子どもに寄り添おうとする父親の愛情を感じてもらえたら」と役柄のポイントを明かしている。
武宮家のアイドル・ロック役として、モデルや演技で活躍中のサモエドの男の子・有楽（うらく）も登場。もこもこ真っ白なロックは、穏やかでちょっぴりおちゃめな武宮家の癒し担当。家族がケンカを始めると間に入って空気を和ませたり、にこにこ笑顔でかわいさを振りまいたりと、いるだけでみんなを笑顔にしてしまう存在だ。恋や受験で悩みがつきない夏輝にとっても、ロックは大切な相棒。落ち込んだときにはそっと寄り添い、思わず本音を打ち明けてしまう“良き相談相手”でもある。夏輝とロックのほっこりなやり取りも、見どころとなっている。
◆深田竜生＆浮所飛貴出演「夏色の雲が恋と嵐をまきおこす」
主人公は、大学受験を控えた高校3年生・武宮夏輝（深田）。E判定だらけの模試結果を家族に見つかってしまった夏輝のもとに、家庭教師として現れたのが、姉のボーイフレンド・小早川蒼汰（浮所）。最初は、さわやかすぎる蒼汰をいけ好かないヤツだと思っていた夏輝。しかし蒼汰がふいに見せる笑顔や無邪気に頭をなでてくれる仕草に、思わずドキッ。姉ちゃんの彼氏を好きになるなんてありえないのに…この気持ちはいったい何なのか。そもそも受験生だし恋なんてしている場合じゃないのに…と、夏輝の中で戸惑いと葛藤が生まれる。そんな夏輝の複雑な気持ちが、家族のもとに大なり小なり“嵐”をまきおこすことになる。さらに何やら家族に隠し事をしている人物もいるようで、気の置けない“ご近所さん”や友人たちも、様々な反応を見せながらストーリーが展開していく。（modelpress編集部）
◆田辺桃子（武宮莉緒役）コメント
― 脚本を読んだときの率直な感想は？
夏輝と蒼汰だけでなく、まわりの人たちもラブリーなキャラクターが多くてお気に入りです。こんなに2人の行く末をやさしい気持ちで見届けたくなるような作品はなかなかないなと思いました。
― 深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください。
深田さんは私がお姉ちゃんをできるかなと思うくらい大人っぽい印象を受けたのですが、夏輝のような若さあふれる元気な面もあるんだろうなと感じました。浮所さんは「次、どんな風に演じるんだろう？」という、いい意味で予測がつかない方で、そこが蒼汰のいい意味で何を考えているのかわからないところと似ていると思いました。
― どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
武宮家は全員違う“色”だからこそ成り立っているのが素敵です。莉緒の自分が関わった人を大切にする気持ちや行動力は魅力的だと思いました。はたから見たら突拍子もない行動だとしても、愛らしく見えるように演じたいです。
― 視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
夏らしいラブコメディーとホームドラマが合わさった素敵な作品になっています。莉緒としてみんなの背中を押しまくって応援したいと思います！
◆羽田美智子（武宮十和子役）コメント
― 脚本を読んだときの率直な感想を教えてください。
ひと夏のキュンとした甘酸っぱい作品だと思いました。すごく楽しいお話です。
― 役づくりで意識していることは？
複雑な思いを抱えながら恋する息子を支える母親ですが、誰に対しても分け隔てなく、深い愛情をもって生きていると感じました。なので、愛をテーマに演技をしたいなと思いました。
― 深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください。
お2人とも好青年で、そんな2人が作品の中で誠実に寄り添っていく姿にはとても好感が持てるんですよね。夏輝と蒼汰を繊細に演じられていくのだろうな、と期待しています。
― どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
家族を大事にしてくれるお父さんと、子どもたちの成長をいちばんに考えるお母さん、そこですくすくと育った娘と息子がいて、ワンちゃんがいて本当に温かい家族です。その家族を中心にこんな美しい世界があるのかと思ってもらえるようなドラマになったらいいなと思っています。
― 視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
タイトルにあるように、見てくださるみなさまの心の中に青い空が広がってキラキラ輝くドラマをお届けしたいと思います。ぜひご覧ください！
◆井上肇（武宮悟郎役）コメント
― 脚本を読んだときの率直な感想を教えてください。
テーマはしっかりありつつも、さわやかで明るい印象を受けました。私は父親を演じますが、ドキドキする展開でこれからどうなっていくのか、すごく楽しみな作品です。
― 役づくりで意識していることは？
息子が真剣な思いで向き合っている恋だからこそ、なんとか理解してあげたいという気持ちもある難しい役です。いろいろ想像力を働かせながら、役に向き合っていきたいと思います。
― 深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください。
深田さんは好青年です。若い頃からキャリアを積まれて、お芝居がしっかりしているのがすごいなと。浮所さんはフワッとした雰囲気でおおらかなやさしさを感じました。
― どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
何かあったとき、武宮家はきちんとまとまるんだろうな、という雰囲気は感じているんです。これからいろいろな難局が待ち構えていると思いますが、それをポジティブに乗り越えていく…そんな家族を演じたいです。
― 視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
息子の恋愛に戸惑ったり、家族に寄り添ったり、父親として愛情を感じてもらえたらと思います。
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