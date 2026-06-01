＜仲悪い姉から＞甥っ子の結婚式に招待されたけれど、お祝い目当てでイヤすぎる！実母も姉の味方で…
祝福の場であるはずの結婚式。しかし仲が悪く、疎遠のきょうだいからの招待は、判断に迷う場面かもしれません。
『仲悪い姉の甥っ子の結婚式に呼ばれた。ショートメールで夫婦で出ろと。ムカつくな。甥っ子には小さいときに3回あったぐらいだし、お祝い金をむしり取る気だ。東京の高級ホテルってなんだよ。東京に行くのは楽しみだけれど、10万円も取られるしムカつく』
ショートメールで突然届いた結婚式の連絡に、戸惑いと怒りを隠せない投稿者さん。「素直におめでとうの言葉が出ない」「20年も会っていない人にどう接すればいいのか」と、複雑な心境を吐露しています。
『それ、ご祝儀要員だね！』
今回の投稿には、形式だけの招待ではないかと感じる人がいました。投稿者さん自身も、ご祝儀目当てかもとモヤモヤするうえに「見せかけだけの親類アピール」と受け止めており、不信感は強まるばかりです。とくに普段ほとんど交流がないにもかかわらず「夫婦で出席」を求められる点にも釈然としないそう。「妹と妹の旦那とも仲良しですアピールをしたいのでは」と引っかかっています。
さらに、「実母が姉の味方をして激怒する。あと財産分与でもめたくないから従う」と単純に断れない事情もあるようです。
出席しないでいいでしょ！姉妹仲が悪い人たちの体験談
そのような複雑な状況の中でも、多数派だったのは、「出席しない」というきっぱりとした意見でした。
『ショートメールで断ればいい』
『お祝いだけ送って欠席でいい』
仲の悪いきょうだいと、顔を合わせること自体にストレスを感じてしまう人もいるでしょう。実際に同じ状況で断った人もいました。
『私も、もう20年近く会ってない妹がいる。ショートメールでなんて失礼。出ない』
『結婚式に出なかったし、お祝いも送らなかったよ。実母は話にならないとか怒鳴っていたけれど、無視』
『子どもの頃からずっと姉にいじめられていて、子どもと会ったことないけれど、お祝いだけ送った。葬式で会ったときに、隣に座りたくないとかコソコソ笑っていて、送ったことを後悔した』
甥っ子に罪はない。どうせお祝いを贈るなら出席する？
一方で、姉と甥、関係性を切りわけて考える意見もありました。甥の幸せを考えて、現実的な判断をする人もいます。
『どうせ10万円のお祝いを送るなら出席してしまう』
『仲が悪いのは姉であって甥ではない。結婚式が、何回もあるわけではないし、ここは甥っ子さんを思ってあげてもいい。おめでとうと伝えてあげたら喜ぶはずです』
実母と実姉はこの際スルー。わが子と甥の将来を見据えてどうするか
自分の子どもの将来を見据えた意見もありました。
『自分の子どもの結婚式に相手を呼ぶ予定なら、子どものために大人の対応で乗り切るのはどう？』
その場限りではなく、長い目で関係を考えてもいいのかもしれません。投稿者さんの旦那さんも「出なければならない」との義務感があるとのこと。投稿者さんの味方である旦那さんが行く考えなら、出席してもいいのかもしれませんね。
『つき合いがないなら、結婚式に出なくていい。お互い様でこちらも呼ばなければいい』
『親戚づき合いは親きょうだいの葬式くらいでいいよね』
逆に親戚づき合いをここで断つのであれば、甥っ子の結婚式だからといって、必ずしも参加しなくてよいのでしょう。
親戚だから参加するべきなのか、それとも自分の気持ちを優先してよいのか。どの選択にも覚悟が伴うのでしょう。旦那さんと一緒に「旅行のついで」にしてもいい、イヤな思いをするのだったら不参加でもいい。自分にとってムリのない距離感を見極めることが、後悔しない選択につながるのかもしれません。