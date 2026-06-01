北村匠海、目の芝居を封印されるも主演男優賞「自分が1番大事にしているものを捨てて初めて見つけた」■映画『愚か者の身分』で主演男優賞

北村匠海、目の芝居を封印されるも主演男優賞「自分が1番大事にしているものを捨てて初めて見つけた」■映画『愚か者の身分』で主演男優賞