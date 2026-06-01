日本ダービーでバステールに騎乗

5月31日に行われた競馬の祭典、G1・日本ダービーは1番人気ロブチェン（牡3、杉山晴）が制し、皐月賞に続いてクラシック2冠を達成した。3着に入ったバステール（牡3、斉藤崇）の川田将雅騎手は、最後の直線で斜行。YouTubeのJRA公式チャンネルで1日に公開された動画で、被害を受けた騎手に謝罪した。

皐月賞は11着に終わり、日本ダービーでは11番人気と伏兵だったバステール。あおり気味のスタートで、最初のコーナーを最後方18番手で回った。

スローペースとみるや向正面でまくって進出し、2番手の好位置で直線へ。残り200メートル付近で一旦は先頭に立ったが、2頭にかわされて3着だった。ゴール手前で内側に斜行しており、川田は過怠金3万円。被害を受けたのは、競馬学校同期の津村明秀が騎乗した2番人気リアライズシリウス（牡3、手塚久）だった。

レースから一夜明けた1日、YouTubeのJRA公式チャンネルは「勝浦正樹が聞く！ 勝負の裏側」として、元騎手の勝浦正樹氏がダービー後の騎手にインタビューする動画を公開。その中で川田は、「津村にすごい謝りました」と話し、こう続けた。

「ゴール前、ちょっと入っちゃって。ちょっと邪魔しちゃったから。なかなかの勢いで入れ替わったから、（リアライズシリウスが）いないものだと思ってたら、まだ頑張ってそこにいちゃってというのに僕が気づけていなくて。フラついて迷惑かけたから、すぐ謝りました、『ごめん』って」

3着と奮闘したパートナーについては、「皐月賞よりいい雰囲気で競馬を迎えてくれた。十分、頑張りました。幼い体で3着に残ってくれて能力あるところを見せられた」と高く評価していた。

一方、リアライズシリウスで7着だった津村は同動画内で、「ちょっと（ペースが）遅かったんで自分から動いていくような形をとりましたけど、（残り）400でいつもの手応えがなかったので。頑張りましたけど…甘くないですね」と振り返っていた。



（THE ANSWER編集部）