“かわいい”を作る技術──配色・擬人化・モチーフのコツ（「ぬここ」現象インタビューシリーズ）

『きゅるんとかわいいちびキャラが描ける本』発売記念！著者「ぬここ」さん特別インタビューvol.6

小学生、中学生、高校生などの10代の若者の中で「なりたい職業」として、近年存在感を増しているイラストレーター。

SNSの浸透によって、自分の作品を気軽に発信できる時代になり、「好きなことで生きていきたい」「絵で食べていきたい」という夢の実現がぐっと身近なものになりました。

絵を描く技法やタッチなどは非常に多くの種類がありますが、なかでも「ちびキャラ」や「ミニキャラ」と呼ばれるデフォルメイラストは、ゆるいかわいさと個性を兼ね備え、若年層を中心に多くの人気を集めています。

そんな時代の流れの中で、SNSから人気に火がつき、多くのファンや視聴者を魅了する、人気イラストレーター「ぬここ」さん。

現在はSNS総フォロワー数50万人以上、イベントにもひっぱりだこ、今もっとも勢いのあるイラストレータの一人であるぬここさんに、人々を楽しませるイラストについてさまざまな角度から質問してみました！

本の中に登場するファッションのポイントは？

―-― ぬここさん最新の著書『きゅるんとかわいいちびキャラが描ける本』(2026年5月日本文芸社刊)の中に季節のファッションページがあります。

季節のファッションを描くうえで、気にして描いたポイントはございますか？

ぬここさん：

季節のファッションを描くうえで気にして描いていたことは、服装(半袖長袖、厚手薄手など)を変えるのももちろんなのですが、その季節に合った色選びを大切にしていました。

ぬここは色選びをする際は配色の本を参考にして色選びをしています。

また、アパレルショップサイトのアイテムを見ると、その時のトレンドがわかったりするのでとても参考になります。



色のこだわりは？

―-― 色を塗る際に、配色でこだわっているポイントがあれば教えてください！

ぬここさん：

彩度や明度など全体のバランスを統一させるのと、情報量が多くなりすぎないように、

色を使いすぎないようにしています。

本書で特徴的な表現のうち「擬人化」のモチーフの魅力は？

―-― 書籍の中には多くの動物擬人化を掲載しているページがございます。

ぬここさんの中で特にお気に入りや思い入れのあるモチーフがございましたら、教えてください。

また、擬人化イラストの魅力はずばりなんなのだと思いますか？

ぬここさん：

「アザラシ」の擬人化は眉毛をまろまゆにしたり、ポーズをどうすれば自然にアザラシっぽくできるかというところをかなりこだわり、自分の中でうまくアザラシらしさを表現できたと感じております。

擬人化イラストの魅力については、そのモチーフへの興味や親しみなどが持ちやすくなるのと、描く側の見方だと、創作することの楽しさを感じられるところが魅力だと思います。

モチーフの掛け合わせのポイントは？

―-― イラストは、モチーフの掛け合わせで無限にオリジナルの作品を生み出せると思いますが、掛け合わせすぎて失敗することも多くあります。

ぬここさんは、モチーフを掛け合わせる際に気を付けていることはございますか？

どこでバランスを調整していますか？

ぬここさん：

好きな物や可愛いと思ったもの全部を描きたくなってしまう気持ちもすごくわかります。

ですが、全体のバランスをよくするためには、まずメインのモチーフを考え、その後にサブの要素を加えていくとよいと思います。

サブの要素は、メインのモチーフに関連する要素だとよりバランスよくなりますし、

メインのモチーフよりも目立たないようにするのがコツです。

―-― 今回の全6回にわたる特集記事では、時代のトレンドともなった“ぬここ現象”を読み解きながら、人気職業であるイラストレーターという道を確立し、いま注目を集める著者・ぬここさんにインタビューを実施しました。夢をかたちにしながら、自分らしい人生や働き方を切り開いていくヒントを届けたいという思いから企画しました。



また、ぜひ新刊を手にとっていただき、ぬここさんの作品の魅力に触れて頂ければと思います！

完

計6回の記事☞ 掲載終了後に、「らぶスポ」内で閲覧可能です！（「ぬここ」で検索）

ぬここさん2作目となる新刊『きゅるんとかわいいちびキャラが描ける本』

前作『ちまっとかわいいイラストが描ける本』が重版を重ね、大ヒット！

前作では、かわいいモチーフがたっぷり収容された、イラストのアイデアBOOKでしたが、今回は…

☆☆ぬここのちびキャラ本が新作となってリリース☆☆

2頭身にデフォルメされたかわいい人物のイラスト「ちびキャラ」に特化！“ぬこ描き”技術を簡単にマスターして、描けるようになる内容です。瞳のきゅるるん感がたまらない女の子のイラストを約200点以上収録！

・「推しが描ける」

・「自分がかわいくなる」

・「日常がイラストになる」

・「秒でかわいい」

楽しいイラストとともに、毎日が楽しくなる一冊です！

今なら！

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【著者紹介】

ぬここ

ゆるくてもちもちとしたかわいいテイストを得意とするイラストレーター。若い世代を中心にyoutubeやTikTokなどのSNSで人気を集めている。

前作『ちまっとかわいいイラストが描ける本』も好評発売中！



