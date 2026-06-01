1948年にイタリアのエミリア・ロマーニャ州で設立されたSMEG（スメッグ）。1950年代のレトロなデザインを取り入れたカラフルで丸みのある冷蔵庫や小型家電（トースターやケトルなど）が人気を集める、世界的な総合キッチン家電メーカーだ。品質やデザイン性の高さから、「メイド・イン・イタリー」を代表するブランドとしても広く知られている。

そんなSMEGの日本初となるフラッグシップショールームが東京都港区にオープンし、グランドオープンセレモニーが開催された。

「SMEGの世界観を最も純粋な形で体験していただく空間であると同時に、日本のお客様との関係をさらに深めていく場でもあります。単なる商業拠点ではなく、日本の文化とイタリアの文化が出会い、相互に理解を深め、新たな価値を育んでいく場として、確かな意味を持つものになると確信しております」とセレモニーで語っていたのは、SMEG本社マネージングディレクターのパオロ・ロマーニさん。

ドルチェ＆ガッバーナとのコラボアイテムや数々の小型家電などの展示のほか、スタイリッシュなデザインのビルトイン型キッチン家電の提案もこのショールームでは展開されている。

グランドオープンセレモニーでは、テープカットではなく、リボンを結ぶユニティセレモニーが行われた。新たにアンバサダーに就任した3名も紹介され、そのうちの一人であるダンサーのTAKAHIROこと上野隆博さんもこの日のオープニングセレモニーに参加した。

「宮市亮、横峯さくら、そしてTAKAHIRO。共通しているのは、ものづくりを愛している。何かひとつのことに追求する力を持っている。そして世界で活躍してきた経験を持っている。SMEGは常に新しいものを生み出しています。そして常にクオリティの高いものを目指しています。その発信源となれるプロフェッショナルとして、我々3人がアンバサダーとしてひとつの力になれたらと思って、尽力していきたいと考えております」とコメントした。

キッチンや家電という身近な存在から感じられるイタリア。SMEGのショールームは、日本とイタリアをつなぐ場所になっていくのだろう。