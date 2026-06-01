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ヒカルらの会社倒産に「フランチャイズっていう次元ではない」事業の甘すぎる見通しを指摘

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ビル清掃FC本部を運営する株式会社アクアの取締役・松原氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【悲報】ヒカルと飯田祐基が設立した「マーダーミステリー」会社が倒産した件について【フランチャイズ】」を公開した。YouTuberのヒカル氏らが設立に関わったマーダーミステリー事業会社の赤字倒産を題材に、フランチャイズ展開の危うさや事業計画の誤算を独自の視点で鋭く分析した。



動画序盤、マーダーミステリーの赤字倒産をテーマに、スタッフは失敗の根本的な要因に言及。売上の柱として見込んでいたアプリ事業が不発に終わり、開発や維持に莫大な費用がかかったと指摘した。続いてアプリの誤算とFCの限界に触れ、日本では同サービスがエンタメとして十分に根付かなかった現状を説明。松原氏は「最低限のアプリ登録者が全然いかないから、そもそもフランチャイズっていう次元ではない」と、直営店での成功モデルが確立する前に加盟を促した姿勢に疑問を投げかけた。



また、制作コストの罠と有名出資者という論点では、シナリオ制作にかかるコストの高さに言及。堀江貴文氏が過去に同様の指摘をしていた事例を挙げつつ、素人側は本を作るのと同じ感覚で「簡単に考えていたんでしょうね」と推察した。事業者が悪気なく成功を信じ込んで突き進むことで、結果的に周囲が巻き込まれる構図を「そこに絶対騙されちゃいますよね」と表現した。



最後に松原氏はアーリーFCの怖さと総括として、事業モデル自体は悪くないと思わせる新規ビジネスの落とし穴を警告。「自己責任でお願いします」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくった。