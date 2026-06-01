小学館は6月1日、「ポケモン生態図鑑」が2026年上半期ベストセラーにて児童書部門の1位を獲得したことを発表した。

「ポケモン生態図鑑」は、「ポケットモンスター」シリーズに登場する「ポケモン図鑑」に掲載されているポケモンの7,500以上におよぶ生態情報をもとに作られている。

著者は博士（農学）の学位を取得している行動生態学の専門家で、動物の行動や生態を研究してきた米原善成氏と、きのしたちひろ氏。両氏が「ポケモン図鑑」の情報に留まらず、ゲームの中でのポケモンの動きや体の特徴も観察し、生態との関係を紐解いている。

本書に書かれた情報を参考に、好きなポケモンや気になるポケモンについて考えてみたり、ゲームをプレイしたりすると、新たな発見があるかもしれない。

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