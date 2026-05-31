「非常に難しい試合でした」アイスランドに１−０で勝利した日本。森保監督は手応えも「90分、崩れずに終えられたことは良かった」

「非常に難しい試合でした」アイスランドに１−０で勝利した日本。森保監督は手応えも「90分、崩れずに終えられたことは良かった」