「非常に難しい試合でした」アイスランドに１−０で勝利した日本。森保監督は手応えも「90分、崩れずに終えられたことは良かった」
森保一監督が率いる日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表と国立競技場で対戦。小川航基の得点で１−０の勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「相手も守備の堅いチームで、攻撃も堅実にやれるチームで非常に難しい試合でしたけど、選手たちが焦れずに、最後に点を取りに行くところ、我々も無失点で焦れずに戦いながら攻撃をすること、得点を目ざすことを忘れずに、最後は粘り強く戦って得点を奪ってくれた」と振り返った。
また、「みんなが戦術理解をして、90分、崩れずに終えられたことは良かったです」と手応えを示した。
北中米ワールドカップ前最後の公式戦を白星で飾った日本は、本大会でオランダ、チュニジア、スウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「相手も守備の堅いチームで、攻撃も堅実にやれるチームで非常に難しい試合でしたけど、選手たちが焦れずに、最後に点を取りに行くところ、我々も無失点で焦れずに戦いながら攻撃をすること、得点を目ざすことを忘れずに、最後は粘り強く戦って得点を奪ってくれた」と振り返った。
また、「みんなが戦術理解をして、90分、崩れずに終えられたことは良かったです」と手応えを示した。
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