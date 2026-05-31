87分に待望の一撃！ 森保ジャパン、小川航基の土壇場弾でアイスランドを１−０で下す！ W杯前最後の実戦を白星締め

87分に待望の一撃！ 森保ジャパン、小川航基の土壇場弾でアイスランドを１−０で下す！ W杯前最後の実戦を白星締め