30歳でグラビアデビューを果たすと、瞬く間にブレイク。多くの雑誌の表紙を飾ってきた天野ちよが、ファン待望の1st写真集を7月10日に発売することが決定した。撮影地は沖縄本島だ。

「グラビアデビュー作でもあり、ジャケットの写真が万バズした1stDVDの撮影地も沖縄だったんです。ずっと目標にしていた写真集を、私にとっての始まりの地で撮影できたのは感無量でした。サンゴ礁の岩場や亜熱帯の森など、沖縄ならではの幻想的な自然のなかで、これまで見せたことのない表情をはじめ新たな一面を出せたと思います」

“濡れる” が、写真集のテーマのひとつになっている。

「これまで話題になった写真が、海など水辺でのものが多かったこともあり、自分ならではの表現として取り入れました。ただ、沖縄とはいえ真冬だったので、濡れるのには過酷な状況もありました。特にナイトプールでの撮影はあまりに水温が低くて、もはや寒さのことは考えないようにしました（笑）。それも含めてよい思い出で、今は、応援してくださるファンの方にやっと嬉しい報告ができて幸せです！」

あまのちよ

31歳 1994年9月2日生まれ 福岡県出身 T169・B92（H）W61H85 アパレル店員を経て、2019年レースクイーンとして活動開始。レースクイーン卒業後、2024年11月に1stDVD『ちよのこと』をリリースし、グラビアデビュー。同作が、DMMの2025年月額DVDレンタル部門で年間アイドルランキング2位に輝くなど、完璧なスタイルで人気を博す。そのほか最新情報は、公式X（@el_mundo_mar）、公式Instagram（@el_mundo_mar_sol_nail）にて

※天野ちよ1st写真集『ひとしずく』は7月10日（金）に光文社より発売！

全国書店およびオンライン書店で予約受付中！

［イベント情報］

※7月11日（土）に東京・神保町の書泉グランデにて発売記念お渡し会を開催予定！詳細は本人公式X、FLASH公式Xなどで随時お知らせします

写真 ・西條彰仁

スタイリスト・田中陽子

ヘアメイク・加藤伶奈（JULLY）