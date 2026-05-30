入場無料、9屋台＋DJ出演の3日間！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」

記事ポイント 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日（金）〜31日（日）の3日間、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」で開催されますギャル式拉麺・謎解きカレー・牛丼・メンチカツなど個性派クリエイター9組とコラボした「脳汁屋台」が集結します約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」では☆Taku Takahashi（m-flo）やDJ KOO（TRF）らが出演します 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日（金）〜31日（日）の3日間、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」で開催されますギャル式拉麺・謎解きカレー・牛丼・メンチカツなど個性派クリエイター9組とコラボした「脳汁屋台」が集結します約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」では☆Taku Takahashi（m-flo）やDJ KOO（TRF）らが出演します

脳汁があふれる「奉脳祭」をコンセプトにした体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が、2026年5月29日（金）から5月31日（日）まで東京・秋葉原の「ベルサール秋葉原」で開催されます。

マルハン東日本が手がける「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントとして、クリエイターとのコラボフード・ドリンク・ライブステージが揃います。

入場は無料です。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





イベント名：脳汁横丁2026開催期間：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）入場料：無料主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー公式サイト：noujiruyokocho.com

「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ」をキーワードに展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾として企画された『脳汁横丁2026』は、光と音に包まれた祝祭空間で展開される体験型フードフェスです。

本能や熱狂を解放する「奉脳祭（ほうのうさい）」をコンセプトに、個性あふれるクリエイターとコラボした9つの「脳汁屋台」、給油機型ドリンクスタンド「脳汁スタンド」、映像演出付きの「提灯マッピングステージ」が会場に設置されます。

Z世代を中心とした幅広い層に向けて、食べるだけでなく「体験する」要素が各屋台に組み込まれており、謎解きや点数付けランキング、メンチ切り体験など、来場者が参加できる仕掛けが用意されています。

脳汁屋台：クリエイターコラボの個性派フード5選

今回の第2弾発表で新たに公開された5つの「脳汁屋台」では、CGOドットコム・揺蕩う脳髄・水溜りボンドのトミー・マナリス・メンチニキの各クリエイターとのコラボメニューが提供されます。

飲食の域を超えた体験要素が各屋台に仕込まれており、「予想を裏切る」「思わず写真を撮りたくなる」ユニークな食体験が展開されます。

ギャル式 拉麺 爆盛(ﾊﾞｸﾓﾚ)





コラボ：CGOドットコムバイブス爆アゲ麺（トッピング込み）：1,000円（税込）GAL DNA DRINK：700円（税込）





ギャルマインドを世界に発信するCGOドットコムとのコラボ屋台で、ピンクに輝く拉麺に自分好みのトッピングを組み合わせる「バイブス爆アゲ麺」と、好きなカラーを選んでMY DNA DRINKを生成できる「GAL DNA DRINK」が提供されます。

「どれを選ぶ？」「その色かわいい！」と自然に会話が生まれるギャル式コミュニケーション空間として設計されています。

ミステリーカレー マシマシ





コラボ：揺蕩う脳髄ミステリーカレー：1,500円（税込）ミステリードリンク：700円（税込）ミステリーカレー＆ドリンクセット：2,000円（税込）





謎のクリエイター・揺蕩う脳髄とのコラボ屋台では、オーダー後に制限時間内で謎解きに挑戦し、解答数に応じてカレーの内容が変化します。

謎を解けばあいがけカレーや具材増量へと進化し、解けなければ白米のみになるという仕掛けです。

「ミステリードリンク」でも同様に謎を解くことでラッシーやクラフトコーラ、ルイボスティーなどが解放され、謎を解けなければただの水になります。

トミーの徹底比較ベーカリー





コラボ：トミー（水溜りボンド）トミーのカレーパン／ビーフシチューパン／ミートソースパン／ハヤシパン：各300円（税込）トミーの徹底比較カレーパンセット（4種類）：1,000円（税込）マンゴー／ストロベリー／バナナ／レモン ラッシー：各500円（税込）





登録者数400万人超えのYouTubeコンビ・水溜りボンドのトミーが「カレーパンに最適な具はカレーなのか」というテーマで徹底比較する体験型屋台です。

カレー・ビーフシチュー・ミートソース・ハヤシの4種を実際に食べ比べ、来場者自身が点数をつけて「みんなの徹底比較ランキング」にリアルタイム集計される仕組みが用意されています。

まなりす家 脳汁横丁本店





コラボ：マナリス（牛丼連食2,000日達成）レインボーチー牛：1,000円（税込）トロピカル牛：900円（税込）牛缶：700円（税込）無課金牛：500円（税込）キングレインボーチー牛（ドル箱付き）：3,333円（税込）※数量限定おぎゃりんごソーダ：700円／アルコール入り800円（税込）マナリ酢サワー（マスカット/ピーチ/ストロベリー）：600円（税込）ドル箱盛り（汁だく）：2,929円（税込）※数量限定





某牛丼チェーンへの2,000日連食記録を持つマナリスが監修した屋台です。

カラフルなチーズが乗る「レインボーチー牛」、マンゴーを組み合わせた「トロピカル牛」、缶詰スタイルで提供される「牛缶」など、従来の牛丼の概念を崩したメニューが揃います。

会場には大量の牛丼の箱が積み上がった牛丼ウォールが設置され、牛丼を片手に「壁丼」体験ができる参加型コーナーも展開されます。

メンチニキのメンチ学園 千人切り





コラボ：メンチニキ（Xフォロワー17万人）メンチニキのメンチカツ：400円（税込）伸び悩むチーズメンチ：500円（税込）ヤキ入れメンチカツドッグ：600円（税込）つけアガるポテトフライ：500円（税込）メンチカツドッグ＆ポテトセット：1,000円（税込）メンチニキのビビール：800円（税込）メンチニキの何見てんだ！コーラ：500円（税込）メンチニキの旨ソーダ：500円（税込）





Xを中心にフォロワー17万人を擁するメンチニキがメンチをテーマにした学園屋台を展開します。

「メンチニキのメンチカツ」「伸び悩むチーズメンチ」「ヤキ入れメンチカツドッグ」の注文者はその場で「メンチ切り体験」に参加でき、3日間で1,000人切り達成を目指す参加型企画が設定されています。

時間帯によってメンチニキ本人も会場に登場します。

脳汁スタンド：ガソリンスタンド型ドリンク4種





給油機型の筐体にガン型ドリンク供給口が4面に設置された「脳汁スタンド」が、4人の新たなコラボクリエイターとともに再登場します。

トリガーを引くとLEDが仕込まれたホースが光りながら色鮮やかなドリンクがノズルから注がれる仕掛けです。

インパクト大の脳のオブジェがライトアップされた非日常空間で、以下の4種のドリンクが提供されます。

ダチョウになる魔剤？





コラボ：RiNCENT♯ 琴吹ゆず（Instagramダチョウモノマネ総再生1.7億回）価格：777円（税込）

ダチョウの卵を模した専用ボトルの中に、草原をイメージした緑色のゼリーと、乳酸菌飲料にブルーキュラソーを組み合わせた青空カラーのドリンクが封入されています。

カルダモンリキュールとスーパーサワーが爽やかに香る一杯で、ダチョウのモノマネでInstagram総再生1.7億回を突破したRENT♯の琴吹ゆずとのコラボによって誕生します。

明瞭相談





コラボ：タンサンあさと（ボードゲーム制作会社TANSAN代表、グッドデザイン賞ベスト100受賞）価格：777円（税込）

メロンソーダをベースに胡蝶蘭のリキュールを加えたドリンクで、上に乗ったわたあめをゆっくり溶かすとドリンクの色が変化し、五色のうちのいずれかが「天の啓示」として現れます。

京都のボードゲーム制作会社TANSANを率いるタンサンあさとがデザインした、悩みを相談することで色が変わる体験型ドリンクです。

気づいちゃったコーラ





コラボ：デッカチャン（1997年デビュー芸人・DJデッカチャン）価格：555円（税込）

「エンタの神様」でも広く知られる芸人・DJデッカチャンが、コーラに「意外なアレ」を加えた脳汁ドリンクです。

隠し味の正体は飲んでからのお楽しみで、正解者には「脳汁デッカチャンステッカー」がプレゼントされます。

スウィー水（ナタデココ入り）





コラボ：山下メロ（平成文化研究家、著書『平成レトロ博覧会』ほか）価格：999円（税込）

平成文化研究家・山下メロが監修した「スウィー水」は、スポーツドリンクをベースにスウィーティーを彷彿とさせる甘酸っぱい味わいに仕上げられ、容器には紙パック風デザインが採用されています。

ナタデココ入りで平成時代の空気感を再現した一杯です。

提灯マッピングステージ：約150個の提灯が巨大スクリーンに





会場奥に設置される「提灯マッピングステージ」は、約150個の提灯が集まって巨大スクリーンとなり、映像が投影される幻想的な演出空間です。

5月30日（土）・31日（日）の2日間にDJ・アーティストが出演し、ライブパフォーマンスが展開されます。

5月30日（土）はTRFのDJ KOO、DJ Celly、トリリンガルMCのKaori Gonzalez（MC GONZA）、DJデッカチャン、ヲタ芸グループ「ゼロから打ち師始めます。」、映像・音・光で表現するクリエイターユニット「サイバー南無南無」が出演します。

5月31日（日）は☆Taku Takahashi（m-flo, block.fm）、DJやついいちろうらが登場し、音楽とフードが融合した祝祭空間が2日間にわたって展開されます。

☆Taku Takahashi（m-flo）は、beatport D&Bチャート年間1位獲得および「beatport MUSIC AWARDS 2011 TOP TRACKS」を日本人初受賞した実績を持つDJ・プロデューサーです。

DJ KOO（TRF）は大阪芸術大学客員教授・日本盆踊り協会特別芸術顧問として昭和・平成・令和を跨ぐ音楽活動を続けており、両者のステージが同フェスに揃います。

入場無料で3日間にわたって開催される『脳汁横丁2026』は、謎解きカレー・ギャル式拉麺・牛缶・メンチ切り体験・色変わりドリンクなど、食べるだけでは終わらない参加型コンテンツが9つの屋台と脳汁スタンドの計4ドリンクを含む多彩なラインナップで提供されます。

約150個の提灯で構成された映像演出付きのステージではトップDJのパフォーマンスも楽しめます。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「脳汁横丁2026」の入場料はかかりますか？

A. 入場は無料です。

フード・ドリンクは各屋台・スタンドでの個別購入となります。

Q. 提灯マッピングステージはどの日程で開催されますか？

A. DJやアーティストが出演する「提灯マッピングステージ」のパフォーマンスは5月30日（土）と5月31日（日）の2日間に実施されます。

5月29日（金）は対象外です。

Q. 「脳汁スタンド」のドリンクはアルコールが含まれますか？

A. 「ダチョウになる魔剤？」はカルダモンリキュール入り、「まなりす家」の「おぎゃりんごソーダ」はアルコール入り（800円）とノンアルコール（700円）の2種類が用意されています。

各屋台のメニューによってアルコール有無が異なるため、注文時に確認が必要です。

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