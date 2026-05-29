嵐の相葉雅紀（43）が29日放送のフジテレビ「タイムレスマン」（金曜後9・58）にゲスト出演。今月末で活動を終了するグループについて「ケンカは1回もない」と明かした。

timeleszのメンバー8人と1対1でトークする「サシトーク」のコーナーに登場。橋本将生から「ケンカはグループであった？」と聞かれ、「今まで26年とか27年になるけどケンカ1回もないね」と即答してtimeleszのメンバーを驚かせた。

「おっきなケンカなんて俺は知らない」と言い、「そうならないようにみんながしてる。5人が5人とも、家族みたいに仲いいんだけど家族ってケンカするじゃない、近過ぎて。それが家族と大きく違うのかなっていうか、親しき仲にもどっかで礼儀ありっていうか」と5人の仲を説明した。

「引くとこ引くみたいな。この人毎回引くよねじゃなくて、うまいこと、みんながみんなメンバーのことを思ってるから…と嵐のこと」と絶妙な距離感に言及。「嵐の5人って自分たちが嵐を溺愛している。だから多分成り立ってるんだと思うんだよね、いい距離感」と話していた。