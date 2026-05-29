吉本新喜劇の間寛平ＧＭと先天性の視覚障害を持つ盲目の漫談家でお笑いタレントの濱田祐太郎が２９日、大阪・なんばグランド花月で行われた「間寛平Ｐｒｅｓｅｎｔｓ 濱田祐太郎が今年も見せる！？盲目の新喜劇」に出演後、取材会に出席した。

昨年、２人がタッグを組むことで実現したこの新喜劇公演。殺陣（たて）に初挑戦した前回の「盲目のお蕎麦剣士が巻き起こす新喜劇」では演技が評価され、濱田が大阪文化祭奨励賞を受賞した。今回は、主演の濱田がこの日のために猛特訓を重ねた本格的なタップダンスを生披露。新喜劇メンバーとの息の合ったダンスを見せ、客席を沸かせた。

公演を終えた濱田は「本当にたくさんの人に喜んでいただけたんじゃないかなと思って。とりあえずもう一生懸命、僕はやるだけで、寛平師匠に『良かったな』って言ってもらえるのが、この新喜劇の励みになる。今、ドキドキしてます」と感想を述べた。

寛平ＧＭは「今回（のタップダンス）は難しいかなと思いながら『濱田はやりきる』という自信はあった。ちょっとのすき間でも（練習を）やってたよね」とニッコリ。

ハラスメント問題に厳しい風潮の世の中だが、濱田は「シンプルにおもしろいことならお客さんは笑ってくれる。実際、お客さんが笑ってくれたので、お笑いとして成立してるんだなと感じる時間でした」と手応えを感じたようだった。