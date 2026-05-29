「ええ加減にしろよ」元プロ野球選手、ゾンビたばこ暴露に反応？ 「かわいそう」「また虐めるんですか？」
元プロ野球選手の高野圭佑さんは5月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕された、元広島東洋カープの羽月隆太郎さんに対し、名指しで苦言を呈しました。
【投稿】高野圭佑がゾンビたばこ暴露に反応？
コメントでは「数字欲しいからって噛み付くのやめなよ..」「阿部慎之助の件といい野球界って粗暴でヤバいね アンタ、羽月を脅迫してるように見えるね」「真実話す人は必要だろ そして羽月は自分が守った人に裏切られたから仕返しするのは当然」「また虐めるんですか？脅迫やめてください」「羽月本当のことを話しただけでええ加減にしろよはかわいそう」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】高野圭佑がゾンビたばこ暴露に反応？
「俺は許さんで」高野さんは「羽月。ええ加減にしろよ。配信見たよ。今更何言っとんな。俺は許さんで。羽月、今回の件に関わる動画出すからレスポンスしろよ。待ってるからな」とポスト。羽月さんが配信で、広島東洋カープの6人の選手がゾンビたばこを購入していたと暴露したようで、同ポストはこれへの反応とみられます。
「改めて深くお詫び申し上げます」羽月さんはその後「今回の件で、ご迷惑ご心配をおかけした全ての方々に、改めて深くお詫び申し上げます。言葉だけで終わらせず、今後の行動で信頼を取り戻していけるよう努めてまいります」と、謝罪コメントを投稿しました。今後の動向にも注目です。
(文:多町野 望)