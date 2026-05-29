『名探偵コナン』第1202話 アーチェリーの矢により殺害された事件
アニメ『名探偵コナン』の第1202話「アーチェリーに嘘はつけない」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
第1202話のあらすじはこちら。
＜第1202話「アーチェリーに嘘はつけない」＞
コナンと小五郎はサイレンを聞きつけ、団十郎フーズ会長・団十郎の邸宅へ。バルコニーで会長がアーチェリーの矢により殺害された事件の捜査中だった。第一発見者は秘書の立花千夏。駆け付けた長男・団一社長と次男・団二副社長は犯行時刻、本社ビルに居たと主張するが、現場から本社ビルの屋上が見え、そこから射られた可能性が浮上。二人は無実を証明するため実施検証へ。しかし放たれた矢にコナンはある違和感を抱き……
＞＞＞『名探偵コナン』第1202話の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜第1202話「アーチェリーに嘘はつけない」＞
コナンと小五郎はサイレンを聞きつけ、団十郎フーズ会長・団十郎の邸宅へ。バルコニーで会長がアーチェリーの矢により殺害された事件の捜査中だった。第一発見者は秘書の立花千夏。駆け付けた長男・団一社長と次男・団二副社長は犯行時刻、本社ビルに居たと主張するが、現場から本社ビルの屋上が見え、そこから射られた可能性が浮上。二人は無実を証明するため実施検証へ。しかし放たれた矢にコナンはある違和感を抱き……
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（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
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