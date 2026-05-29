きのう（28日）のイブニングニュースでお伝えした「三協クリエイト硬式野球部」についてです。きょう（29日）、都市対抗野球大会の一次予選に挑みました。

【写真を見る】【“おかわりくん3世“ 渡部健人選手ら元プロ選手所属】「三協クリエイト硬式野球部（今年2月創部）」が都市対抗野球大会の一次予選で1勝目【岡山】

倉敷ピーチジャックスと対戦

都市対抗野球大会出場を目指す三協クリエイトは、倉敷ピーチジャックスと対戦しました。初回に先制するも、3回に倉敷ピーチジャックスの3番、三浦のレフト前タイムリーなどで逆転されます。

追いつきたい三協クリエイトは4回、満塁のチャンスで3番・三浦！ 打球は高く上がり外野フライかと思われましたが…これが2点タイムリーとなり逆転に成功します。

追加点で試合の流れを引き寄せる

その後も、8番、岩崎が相手のエラーを誘うなどで2点を追加し、三協クリエイトが5対2で勝利しました。

（三浦ジェスヨロボ大颯選手）

「単純にうれしい。初戦だったので、みんな浮き足立っていましたけど、勝ててよかったです」

（亀澤恭平監督）

「勝ったので、あしたにつながるかなという感じです。今、三協クリエイトが持っている力をさらに力を引き出して、あした、全力で全員で勝ちにいけたら」

2回戦は強豪と対戦

三協クリエイトはあす（30日）の2回戦で、昨年の一次予選の優勝チーム・シティライト岡山と対戦します。