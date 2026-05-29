新卒採用では、人手不足を背景に企業の採用意欲が依然として高く、学生にとって有利な「売り手市場」が続いている。では、こうした状況のなかで、企業は実際にどの大学から学生を採用しているのだろうか。業界別・企業別に2025年「採用大学」ランキングを作成した。今回はトヨタ自動車、ホンダ、日産自動車の3大自動車メーカーのランキングをお届けする。（文／Diamond WEEKLY編集室、データ提供／大学通信）

2024年は名大、早大、九大がトップ

25年はどうなった？

自動車業界では、電気自動車（EV）一辺倒からハイブリッド車（HV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）を含む多様な電動化戦略へと移行が進んでいる。補助金縮小や充電インフラ、安全性への課題を背景に、全固体電池など次世代技術の開発競争も加速している。

消費者は性能だけでなく、デザインやデジタル体験を重視するようになり、車はソフトウエアで機能が進化するSDV（Software Defined Vehicle＝ソフトウエアで定義される車）へ変化。今後は電動化だけでなく、地域別マーケティングや迅速な意思決定など経営力も競争の鍵となる。

2024年の3大自動車メーカーの採用大学ランキングでは、1位はトヨタ自動車が名古屋大、ホンダが早稲田大、日産自動車が九州大だった。

果たして、25年のランキングに変化はあったのだろうか。

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