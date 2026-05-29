【兵庫県で泊まってよかった】老舗の伝統とおもてなしに心癒やされる、極上の「兵衛向陽閣」。名湯・金泉を心ゆくまで満喫

【兵庫県で泊まってよかった】老舗の伝統とおもてなしに心癒やされる、極上の「兵衛向陽閣」。名湯・金泉を心ゆくまで満喫