ANYCOLOR株式会社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のジョー・力一（読み：じょー・りきいち）が、約2年ぶりのデジタルシングル「OBF」を5月26日にリリースした。同時にMVも公開となった。

本楽曲は「日常の中でも脳内はフェスティバル」というテーマのもと、つまらない日常でも急な思いつきだったりひょんなことから楽しいものになるため頭の中は意外とはっちゃけている、というメッセージが込められているという。ジョー・力一自身が作詞を担当しており、ユーモアに溢れた独特なワードセンスから綴られた歌詞からは、悪戯心が見え隠れしつつも深い思いが感じられる。

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◾️ジョー・力一 コメント

「ルーティンで重たい日常をちょっとブンブンいわすための、アホで切実なフェスティバルソングが出来上がりました。身体を揺らして楽しんでいただければ幸いです。

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