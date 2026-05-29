ミセス大森元貴“ため息が出るほど美しい”ショットを厳選！和装から赤髪王子様カットまで尊いビジュアルまとめ

写真＆動画：ミセス大森元貴“ため息が出るほど美しい”ショット（全7投稿）

唯一無二の歌声と表現力で魅了するMrs. GREEN APPLEの大森元貴。ステージで見せる圧巻のパフォーマンスはもちろん、SNSに投稿されるビジュアルもたびたび注目を集めている。思わず見惚れてしまう、美しさが反響を呼んだショットを厳選して紹介する。

■ビッグリボン衣装とアンニュイな表情に視線集中

「風と町」のMVオフショットとして公開されたセルフィー。光沢のある大きなリボンがついた白い衣装をまとい、カメラを見つめるアンニュイな表情が印象的。長めの前髪をラフに流したヘアスタイルも相まって、どこか儚げなムードを漂わせている。

投稿2枚目では、自然光に照らされた白い衣装がさらに存在感を放っており、SNSでは「どうしてこんなに清楚可憐なの？」「もう女神やん」といった声も寄せられた。

■和装×幻想的なメイクが映える「クスシキ」MVメイキング動画

大森のInstagramに投稿された「クスシキ」MVのメイキング動画。花柄の着物にローブを重ねたような和装姿に、耳当て付きの帽子を合わせた個性的なスタイリングが印象的だ。

白いフェザーをあしらった目元のメイクも存在感を放っており、どこか妖しげなムードを演出。きりっとした表情から、ふと見せる柔らかな笑顔まで収められており、そのギャップにも注目が集まった。

■儚げな眼差しが際立つ『BRUTUS』表紙ビジュアル

『BRUTUS』特集号「大森元貴の、頭の中。」の表紙として公開されたカット。ラメ感のあるグリーンのジャケットに白シャツ、淡いデニムを合わせたスタイリングで、少し視線を上げた儚げな眼差しが印象的。

ゆるく流したヘアスタイルが絶妙な抜け感を演出しており、気だるさと色気が漂う。誌面ではロングインタビューに加え、異なる世界観で撮影されたグラビアや、『Wonder Museum』を図録化した企画なども掲載。大森の思考や表現の世界観を深く掘り下げた内容となっていた。

■赤髪と深紅の衣装が目を引く“王子様感”溢れるビジュアル

大森のXに投稿された、5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』時のビジュアル。深紅の衣装に赤髪を合わせた華やかなスタイリングで、大ぶりのゴールドヘッドアクセサリーも存在感を放っている。

両手を広げたポージングはまるで物語の世界から飛び出してきた王子様のよう。SNSでは「王子様みたい」「最高に美しい」「眼福」といった声も寄せられていた。

■赤ファーコートとフラワーモチーフが映えるゴージャスなコンセプトフォト

アニバーサリーベストアルバム『10』のコンセプトフォト撮影時のオフショット。鮮やかな赤のファーコートにスパンコールがきらめくチェックシャツを合わせ、胸元には大ぶりの赤いフラワーモチーフをオン。

パールネックレスや赤いビジューイヤリングも存在感を放っている。上目遣いや少し顎を上げた視線が印象的で、華やかなスタイリングのなかにどこか儚げなムードも漂わせている。

SNSでは「ビジュ最高」「額縁に入れて飾りたい」「どこかの国王みたい」といった声が寄せられていた。

■“歌っている瞬間がいちばん美しい” ステージ上のパフォーマンスショット

『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』出演時のステージフォト。モノクロで切り取られた写真には、メガネにブラックジャケット姿でスタンドマイクに向かう大森の横顔が収められており、静かな熱量を感じさせる1枚に。

柔らかな光に包まれながら歌う姿からは、ステージに立つアーティストとしての存在感が際立つ。また、大森は8月に出演した『SUMMER SONIC 2025』のステージフォトもInstagramで公開していた。