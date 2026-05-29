人生の停滞期からなぜ抜け出せないのか？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「人生が停滞する」原因

「最近、ずっと人生が停滞している気がする」

そんな感覚はないだろうか。

毎日をちゃんとこなしている。忙しくないわけでもない。

それなのに、なぜか前に進んでいる感じがしない。

こういうとき、多くの人は、「もっと頑張らなきゃ」と考える。

だが、ここで見落とされがちなことがある。

人生の停滞期が長引く人ほど、実は「嫌なこと」を避け続けているのだ。

返さなければいけない連絡。

向き合うべき人間関係。

先延ばしにしている問題。

人は、嫌なことを避けると、一瞬だけ楽になる。

だが、その“安心感”のツケは、あとから必ず回ってくる。

嫌なことを避け続けるとツケが回ってくる

まずは、「嫌なことを避け続けるとツケが回ってくる」という事実を理解しよう。

嫌なことを避けてばかりいることには、高い心理的コストが伴う。避けることによって感じられる束の間の「安堵感」のツケは、後で回ってくる。一時的には回避できても、たいていはすぐにまた似たような問題が降りかかってくるからだ。

回避は、心身ともに大きく消耗する。

回避していることについて積極的に考えていなくても、それはたいてい心の奥にひっかかっている。「私はこのことについて考えていない」と思っていても、実際にはそれについて考え続けてしまっている。

嫌なことを避けてばかりいると、今この瞬間に起きていることをありのままに受け止めにくくなる。また、将来について明確に考える力が奪われてしまう。問題への対処がますます難しくなる。少なくとも、問題を正しく認識しづらくなる。

では、どうすればいいのか？

すっきりとした気持ちになるために、「『嫌だけどやるべきこと』に向き合う行動を増やし、避ける行動を減らす」という考えを持つことから始めてみよう。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

つまり、人生の停滞期を抜け出すために必要なのは、

「もっと頑張ること」ではない。

むしろ、ずっと避けていたことに、少しだけ向き合うことだ。

返していなかった連絡を返す。

後回しにしていたことを5分だけ進める。

見ないふりをしていた問題を、一度ちゃんと見る。

それだけでも、人は少しずつ前に進み始める。

なぜなら、人生を重くしているのは、「嫌なこと」そのものではなく、

“避け続けている状態”だからだ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）