防御率ゼロ点台の“最高水準”でなぜ苛立ち？　「理想」を追求する大谷翔平の言動に元MLB戦士が見た究極の進化「ヒットを1本も許してないのに…」

わずかなコントロールミスに不満げな表情を見せる大谷(C)Getty Images

投打二刀流の凄みが詰まった一夜だった。現地時間5月27日のロッキーズ戦で「1番・指名打者兼投手」として先発登板した大谷翔平（ドジャース）は、投げては6回（99球）を、被安打0、7奪三振、与四球4、1失点。打っては初回の第1打席に菅野智之から特大の先頭打者アーチをマーク。文字通り攻守で違いを生み出した。

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今季はとくに「投手」としての安定感が際立っている。開幕9登板（55.0イニング）で、防御率は0.82。さらにWHIP0.82、被打率.147、被OPS.447と軒並みハイスタッツを記録。規定投球回に達していなために正式記録と認めらないが、大谷が「エース級」水準を満たしているのは言うまでもない。加えて9本塁打、出塁率.400、長打率.482、OPS.882の「打者」であることを考えれば、間違いなく米球界で唯一無二の働きを見せていると言えよう。

もっとも、周囲を熱狂させる活躍にも本人は至ってクレバーだった。ロッキーズ戦後に、米スポーツ専門局『Sports Net LA』のインタビューに応じた大谷は、「全体的に自分の制球力と格闘していた感じだと思います」と、4四球1死球と唯一の失点に繋がった制球面の課題に焦点を当てた。

「自分の投げたいところに投げられていないフラストレーションと格闘していた感じです」

反省の弁を繰り返した大谷。たしかにマウンド上で苛立つような素振りも見せ、「しっくりきてなかった」と漏らした5月20日の前回登板に続き、理想の投球を追い求め続けた。