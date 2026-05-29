スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「好きなアイスのアレンジは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「好きなアイスのアレンジは？」

・「好きなアイスのアレンジは？」の結果は…


・1位 チョコソース 46%
・2位 フルーツ 29%
・3位 コーヒーがけ 16%
・4位 グラノーラ 7%
　
※小数点以下四捨五入

37,772票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ブルーベリーアイス


【材料】（2人分）

ブルーベリー(冷凍) 100g
バニラアイス 1カップ
ミントの葉 適量

【作り方】

1、バニラアイスは室温に置き、スプーンで混ぜられる位の柔らかさになったらブルーベリーを加えて混ぜ合わせる。



2、ラップをかけて冷凍庫に戻し入れ、再びかたまったらすくって器に盛り、ミントの葉を飾る。(ヒント)調理時間に冷やしかためる時間は含みません。



(E・レシピ編集部)