「好きなアイスのアレンジは？」＜回答数37,772票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第544回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きなアイスのアレンジは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「好きなアイスのアレンジは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ブルーベリーアイス
【材料】（2人分）
ブルーベリー(冷凍) 100g
バニラアイス 1カップ
ミントの葉 適量
【作り方】
1、バニラアイスは室温に置き、スプーンで混ぜられる位の柔らかさになったらブルーベリーを加えて混ぜ合わせる。
2、ラップをかけて冷凍庫に戻し入れ、再びかたまったらすくって器に盛り、ミントの葉を飾る。(ヒント)調理時間に冷やしかためる時間は含みません。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「好きなアイスのアレンジは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「好きなアイスのアレンジは？」
・「好きなアイスのアレンジは？」の結果は…
・1位 チョコソース 46%
・2位 フルーツ 29%
・3位 コーヒーがけ 16%
・4位 グラノーラ 7%
※小数点以下四捨五入
37,772票
・2位 フルーツ 29%
・3位 コーヒーがけ 16%
・4位 グラノーラ 7%
※小数点以下四捨五入
37,772票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ブルーベリーアイス
【材料】（2人分）
ブルーベリー(冷凍) 100g
バニラアイス 1カップ
ミントの葉 適量
【作り方】
1、バニラアイスは室温に置き、スプーンで混ぜられる位の柔らかさになったらブルーベリーを加えて混ぜ合わせる。
2、ラップをかけて冷凍庫に戻し入れ、再びかたまったらすくって器に盛り、ミントの葉を飾る。(ヒント)調理時間に冷やしかためる時間は含みません。
(E・レシピ編集部)