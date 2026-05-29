「そんなのもあんたわかんないの」カードを隠して怒鳴る中年女　ドラッグストア店員の嘆き「仕事辞めたくなる」

お店でレジ打ちをしていると、こちらの落ち度ではない理不尽な理由でキレ散らかす客に遭遇することもある。

投稿を寄せた60代女性は、ドラッグストアで働いている。女性の職場には「いつも高圧的にレジにくる中年女」がおり、先日の接客でもやばい対応をされたという。

「犬のマーク握りしめて見せなかったらなんのカードかわかんねーよ」

女性はその時の状況をこう振り返る。

「ポイント読み込みでクレカを握りしめていたので 何のカードか分からなかったから 『どちらのカードですか』 と、お尋ねしたら それが気に食わないと、大声で睨みつけながら『〇オンでしょ？〇オン！そんなのもあんたわかんないの』と、怒鳴りつけられた」（※伏せ字は投稿者によるもの）

カードを提示している本人が手元で隠しているのだから、店員が判別できるはずもない。この理不尽に対して、女性は

「あのー。それ、グレー色だし、〇オンと家電店のカードだから提示されることほとんどないし、犬のマーク握りしめて見せなかったらなんのカードかわかんねーよ。 ふざけんな！」

と心の中で叫んでいるそう。

そもそも滅多に見かけないタイプのカードであれば、なおさら判別は不可能だ。しかも、この客の襲来は一度きりではないらしい。

「来るたびになんかいろいろ怒鳴りつけられることばかりで、レジ担当で当たりたくないのに、そういう客に限って高確率で遭遇してる。仕事辞めたくなる」

嫌な客に限って自分のレジに引き寄せられてしまうのは、接客業における一種のあるあるだろう。スタッフにここまで「辞めたい」と思わせるようなクレーマー気質の常連客は迷惑極まりない。レジ横にカスハラ対策のポスターを貼って、あまりにひどい場合は店長あたりが注意してもよさそうだ。

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