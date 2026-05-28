お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、活動自粛中の収入事情について明かし、「妻の収入に頼ったら終わり」と当時の覚悟を語る場面があった。

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5月28日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に渡部が登場した。

1993年に結成されたアンジャッシュは、「すれ違いコント」でブレイク。『爆笑オンエアバトル』で番組史上初となるコントでの優勝を果たし、『エンタの神様』では15年以上出演するレジェンドコンビに。しかし、渡部の不祥事による活動自粛を経て、現在コンビとしての活動は復帰しているものの、すれ違いコントは表舞台で披露されないままとなっている。

スタジオで、番組MCのお笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇から自粛中のお金について問われた渡部は、「困るというか、収入もゼロだったので……」と当時の状況を回顧する。

当時、ネット上には「奥さん稼いでるからいいじゃないか」という声があったという。しかし、渡部は「奥さんの収入には頼らない、頼ったら終わりだなと思って。無職だけど、俺が養うって決めた」と、一家の大黒柱としての責任感と覚悟があったことを語った。

これに吉村が「それを世間は知らないですよね」と触れると、渡部は「世間様に言うことではないし、言ったら言ったで『なんだその変なプライドは』『そんなプライド知らねえよ』って（言われる）。世間が何言うか大体わかってるんだから（笑）」と自虐的に語っていた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。