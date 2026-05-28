ニトリは5月中旬より、「大型ハンディファン MN10NR」の販売を開始しました。実売価格は2990円（税込）。

↑大型ハンディファン MN10NR。カラーはホワイト。大きさは幅16.5×奥行3.6×高さ28.4cm、質量は約340g。充電時間は4時間で、連続で約2.5〜12時間使用可能。充電用USBコード（約60cm）とストラップが付属します。

記事のポイント 気象庁の予想によると、2026年の夏の気温は全国的に平年より高くなるとのこと。猛暑日に備えて個人の暑さ対策が重要になってきますが、ファンが10cm前後の通常のハンディファンだと風が少なくてやってられない……という方も多いはず。かさばってもいいから大風量モデルが欲しい！ という方、直径16cmの特大ファンを備えた本製品に注目してみてください。

パワフルな送風と長時間の使用を実現

本製品はしっかり涼める風量と、大容量バッテリーにより外出時に長く使用できるのが特徴。直径16cmの大型サイズのファンで風量は5段階で調整できるので、やさしい微風からパワフルな送風まで、シーンに合わせて使い分けられます。

内蔵バッテリーは大容量4000mAhとなっており、連続で約2.5〜12時間使えます。通勤・通学、家事、デスクワークなどはもちろん、野外イベント、レジャーなど屋外での使用にもオススメとのこと。

また、ヘッドを後ろ側にたためば卓上ファンになり、デスクワークやメイク中、キッチンでの調理中など、手がふさがっている場面で使えます。

↑卓上ファンとしても使えます。

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