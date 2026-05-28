身体への負担を軽減して集中力UP！快適ワークデスク＆チェア6選【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

長時間のデスクワークは、気づかぬうちに前かがみの姿勢が続き、首の疲労や肩こり、腰痛の原因となることも。昇降機能付きデスクでパソコンを見る際の視線の位置を最適化したり、人間工学に戻づいた椅子で快適な作業環境を実現！

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日々、仕事をするうえでワークデスク＆チェアの選択は大事。机の高さや天板の傾斜角度次第で、パソコンに向ける首の角度も変わり、首や肩、目疲れなどに大きく左右するからだ。

また、一日中、座りっぱなしのデスクワークを防ぐため、近年注目されているのが適度なスタンディングワークの重要性だ。身体をリフレッシュし、疲労がたまりやすくなるのを防いでくれる。

コクヨの川嶋さんは語る。「長時間同じ姿勢でいることが疲労の大きな要因となります。当社では電動昇降デスクをラインアップしており、座位と立位を自在に切り替えることで、血流の改善や集中力の維持に貢献します。使用者の身長に合わせた最適な高さに調整できるため、“なんとなく疲れる”という漠然とした不調の改善にもつながります」

ワーキングチェアも、エルゴノミクスに基づいて背中や腰に過度な負荷がかからないモデルが多数発売されている。毎日を心地よく健康に仕事できるよう、机と椅子を選んでみよう。

1. 「電動昇降×チルト×水平天板」の全部入り！

ビーズ

「Bauhutte 電動昇降チルトデスク BHD-1100FAC」（実施価格：3万8880円前後）

角度と高さを自在に操れる"全部入り"モデルです。姿勢の制約から解放され、長時間の作業も快適にこなせます。自分に最適なポジションが見つかり、仕事の質向上をサポートします（ビーズ 広報 荒木菜々さん）

チルト機能と電動昇降で天板を姿勢に合わせ可動。どんな体勢でも視線と手首を常に最適な角度に保てるため、首や肩への負担を軽減できる。また、別売りのモニターアーム併用で画面の位置も自在に調整でき、より自分にフィットした理想の作業環境を実現。約W110×D52×H74.5〜116.5cm

▲チルト部は最大40度まで無段階調節が可能。110cm幅のコンパクトな設計ながら、デスクに求める理想の機能を集約。立ち作業もこれ一台でOK！

▲右手側の天板は幅35×奥行52cmで常に水平を維持。マウス操作や飲み物設置、クランプ式モニターアームの取付にも対応する

2. 届いたその日から使える省スペース設計デスク

サンワサプライ

「折りたたみ スタンディングデスク（ガス圧昇降）」（2万800円）

90度まで無段階調整ができるチルト機能付き天板で、視線を上げ、首の負担を低減。さらに昇降機能で立座りの切り替えが可能。長時間のデスクワークでも姿勢を自在に変えられるため集中力が持続します（サンワサプライ 広報担当）

組み立て不要で届いてすぐ使え、ガス圧式で高さ・角度を無段階調整できる薄型の折りたたみスタンディングデスク。ガス圧式を採用しているため、レバー操作ひとつでスムーズに昇降可能。最大90度まで角度調節できる天板は落下防止ストッパー付き。約W70×D48×H74〜108.2cm

▲未使用時は折りたたみ＆スタッキングが可能でコンパクトに収納できる便利さ。脚までたためるので、その幅は約15cmに。狭い部屋でも使い勝手がよし！

3. チルト機能＆電動昇降機能で、スタディングワークも楽々

※直販サイト「サンワダイレクト」のみの限定販売となります

コクヨ

「SEQUENCE チルトテーブル」（27万3020円〜）

天板角度を0度〜12度の間で自由に調整できるチルト機能により、首の前傾姿勢が垂直に近づき、首・肩への負担を軽減。電動昇降機能との組み合わせで座位・立位の切り替えも可能です（コクヨ 広報 川嶋杏実さん）

電動昇降デスクのハイエンドシリーズが「シークエンス」。自分好みの使い方ができる、高さ表示と高さメモリー機能、リマインド機能付き。デスクマットやソフトエッジなど付属品も充実しており、長時間の作業でも快適な環境を整えられる。約W115・135・155×D67.5×H68〜129cm

▲電動昇降機能に加え、デスク天板の傾斜角度を調整できるので、座った姿勢と立った姿勢を交互に取ることが可能。スタンディングワークを取り入れることで、リフレッシュしながら仕事ができる

▲天板傾斜時に物がすべりにくいデスクマット付き。また、エッジ部分は紙資料やペンなどが落ちにくい形状になっている

4. ミニマルなデザインが映えるエルゴノミクスチェア

イトーキ

「SHIGA triple 昇降脚 アジャスタブル肘」（12万5100円〜）

空間に調和する洗練されたデザインと、集中とリラックスをかなえる座り心地を備えています。長時間のパソコン作業でも快適な姿勢を維持し、仕事の質と生産性向上を支えます（株式会社イトーキ 広報課 齋藤 慶さん）

プロダクトデザイナーの柴田文江氏が手がけたスタイリッシュなデザイン。ジオメトリックでミニマムなフォルムの中に、エルゴノミクスに基づいて自然に体を支えるカーブを内包することで、美しさと快適性を両立する。約W63.5×D56.5×H92〜101cm

▲くるぶしを起点に背と座が動く「アンクルムーブ・シンクロロッキング」を採用。後傾時に各関節が開くので、体に負荷の少ない自然な後傾姿勢をとれる

▲張地およびフレームの仕上げの塗装は、多彩なバリエーションの中から、選ぶことができる。素材感や上品で落ち着いたカラーリングを楽しみたい

5. お求めやすい価格の広々電動昇降デスク

ニトリ

「電動デスク（UP009 1260 MBR／BK）」（1万9990円）

天板が広々としているため、パソコンや資料を広げても余裕があり、複数の作業を同時に進めたい方にも最適な一台。デスクトップパソコンを置いてもスペースがあるサイズ感です（ニトリホールディングス 広報部 大阪捺々さん）

安定感のあるフレーム構造とスムーズな昇降機能により、座った姿勢でも立った姿勢でも、ボタン1つで約70〜115cmまでお好みの高さに調整ができる電動デスク。長時間のデスクワークによる身体への負担を軽減可能。約W120×D60×H70〜115cm

6. 3Dハンモックメッシュが、柔らかく身体を包む

※一部離島でのお買い上げ、またはお届けの場合には別途手数料がかかります

コクヨ

「ingCloud」（24万6180円〜）

重力を利用した3つのグライディング機構が体圧を流動的に分散し、まるで雲の上のような浮遊感を実現。あらゆる姿勢に自然と追従するため長時間作業でも疲労が蓄積しにくく、集中力を持続できます（コクヨ 広報 川嶋杏実さん）

従来のオフィスチェアによく見られた左右フレームをなくし、3Dハンモックメッシュが体格を問わず背中に柔らかくフィット。また、バネを使わず重力を利用した、背もたれ・ひじ掛け部・座面下の3つのグライディング機構が体圧を流動的に分散してくれるので、長時間のワーキングも快適に過ごせる。約W72×D71〜99×H123〜130cm

▲背もたれのグライディングは重力を利用して動く仕様になっている。背中の微細な動きにもぴったりと寄り添い、ソフトにそっとサポートしてくれる

>> 特集【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

※2026年5月7日発売「GoodsPress」6月号86-87ページの記事をもとに構成しています

＜文／Goodspress編集部＞

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