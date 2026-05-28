◇ア・リーグ アストロズ―レンジャーズ（2026年5月27日 アーリントン）

アストロズのヨルダン・アルバレス選手（28）が27日（日本時間28日）、敵地でのレンジャーズ戦に「2番・DH」で出場。3試合連続の19号本塁打を放ち、本塁打数でア・リーグトップのホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）に一時的に並んだ。

難敵を捉えた。1―2の4回無死、レンジャーズ先発・デグロムがカウント2―2から投じた低めスライダーを強振。打球は高い弧を描き、バックスクリーンへと消えた。打球速度109.3マイル（約175.9キロ）、飛距離428フィート（約130.5メートル）、角度24度の豪快な一撃。悠々とダイヤモンドを一周すると、ベンチでチームメートとハグを交わし、喜びを分かち合った。

勢いが止まらない。開幕から好調を持続し、レンジャーズとの今カードではここまで3戦4発と本塁打を量産。本塁打を放った時点で両リーグトップのシュワバー（フィリーズ）に2本差となり、ア・リーグトップの村上に並んだ。

アルバレスの本塁打の数十分後に、試合中の村上が20号本塁打を放ったため、トップの座は一時的なものとなったが、21年から4年連続30本塁打以上を記録した実力者が、着実に調子を上げ、飛距離を伸ばしてきた。