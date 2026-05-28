BTS・JUNG KOOK、SNSアカウントが凍結される…本人も「？」と反応したその理由とは

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKのインスタグラムアカウントが突如として凍結された。

去る5月27日、JUNG KOOKは自身のTikTokアカウントに、疑問符とともに1枚のスクリーンショットを投稿した。

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公開された写真には、「JK様、アカウントが凍結されました」というインスタグラムからの案内が収められていた。

また、案内には、「180日以内に再審査をリクエストしなければ、アカウントが永久に無効化される」という内容とともに、ブロックされた日付が「2026年5月27日」と表示されていた。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

インスタグラム側は、アカウント凍結の理由について、「アカウント、またはアカウントで発生したアクティビティが、商標権に関するポリシーを含む、知的財産権に関する利用規約を遵守していない」と説明した。

これに先立ち、JUNG KOOKは2023年2月、約5240万人のフォロワーを持っていたインスタグラムアカウントを自ら削除した。

その後、2025年7月に新しいアカウントを開設し、最近のフォロワー数は2161万人を超えていた。しかし、同アカウントが突如として凍結されたことで、ファンの関心が集まっている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。