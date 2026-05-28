キンプリ永瀬廉、高橋海人に「抜け駆けされた」と感じた出来事回顧
【モデルプレス＝2026/05/28】King ＆ Princeの永瀬廉が5月27日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。メンバーの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）に「抜け駆けされた」と思った出来事を明かした。
【写真】キンプリ永瀬「スーツはDior」結婚式参列ショット
高橋と一緒の仕事だった際に、同じスタジオに木村拓哉がいたことを振り返り、「空き時間にご挨拶に行ったんですよ」と木村とのエピソードを切り出した永瀬。King ＆ Princeは5月12日放送のNHK「うたコン」（毎週火曜夜7時57分〜）にて、SMAPの「らいおんハート」（2000年）を披露しているが、木村から「『らいおんハート』ありがとね」と声をかけられたという。永瀬は「『うたコン』を見てくださってたみたいで感想も言ってくれて…。『あそこちょっと抜いてたでしょ』って言いながらご本人が踊ってくださってすげぇかっこよかった。まず見てくれてたっていうのがすごいな」と喜んだ。
木村への挨拶を終えた後、「なんで木村さんが『うたコン』知ってたんだろう？」と口にした永瀬に、高橋は「俺事前にLINEした」と明かしたそう。永瀬は「『え？』ってなって…。僕はLINEしてなかったんですけど、『LINEするなら言って』と思った。俺だけしてないやつで、それ聞いてすごい気まずくなっちゃった。完全に抜け駆けされましたね」と自身が木村に連絡しなかったことに対する気まずさを感じたことを告白し、「でもありがたいですよ。どっちも送らないより全然ましなんで」と高橋に感謝も表した。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆永瀬廉、木村拓哉とスタジオで遭遇
高橋と一緒の仕事だった際に、同じスタジオに木村拓哉がいたことを振り返り、「空き時間にご挨拶に行ったんですよ」と木村とのエピソードを切り出した永瀬。King ＆ Princeは5月12日放送のNHK「うたコン」（毎週火曜夜7時57分〜）にて、SMAPの「らいおんハート」（2000年）を披露しているが、木村から「『らいおんハート』ありがとね」と声をかけられたという。永瀬は「『うたコン』を見てくださってたみたいで感想も言ってくれて…。『あそこちょっと抜いてたでしょ』って言いながらご本人が踊ってくださってすげぇかっこよかった。まず見てくれてたっていうのがすごいな」と喜んだ。
◆永瀬廉、高橋海人に「抜けがけされた」と思った木村拓哉とのエピソード告白
木村への挨拶を終えた後、「なんで木村さんが『うたコン』知ってたんだろう？」と口にした永瀬に、高橋は「俺事前にLINEした」と明かしたそう。永瀬は「『え？』ってなって…。僕はLINEしてなかったんですけど、『LINEするなら言って』と思った。俺だけしてないやつで、それ聞いてすごい気まずくなっちゃった。完全に抜け駆けされましたね」と自身が木村に連絡しなかったことに対する気まずさを感じたことを告白し、「でもありがたいですよ。どっちも送らないより全然ましなんで」と高橋に感謝も表した。（modelpress編集部）
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