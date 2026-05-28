“魂動デザイン”を強化するスタイリングパッケージ

マツダは2026年5月21日、新型「CX-5」を発売しました。約9年ぶりとなるフルモデルチェンジを受けた新型モデルは、デザインや走行性能にさらに磨きをかけたほか、後席空間の拡大など、あらゆる面で進化を遂げています。

そんな新型CX-5には、魅力をさらに引き立てる多彩なアクセサリーも用意されています。いったいどのようなアイテムが揃っているのでしょうか。

【画像】これが“3つの異なるデザイン”のマツダ新型「CX-5“カスタム仕様”」です！ 画像を見る！（30枚以上）

2012年に初登場したCX-5は、マツダのデザインテーマ「魂動」と「SKYACTIV」技術を採用したミドルサイズのクロスオーバーSUVです。

現在ではマツダを代表する人気モデルへと成長し、グローバル累計販売台数は500万台を突破しています。

今回登場した新型は、約9年ぶりのフルモデルチェンジを果たした3代目です。「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」を開発コンセプトに掲げ、デザインや走りをさらに洗練させるとともに、居住空間や荷室も大幅に刷新されました。

先代モデルより全体的にボディサイズを拡大しながらも、シンプルかつスポーティなシルエットは継承されています。

さらに、大型センターディスプレイや、マツダ初採用となるGoogle搭載インフォテインメントシステム、最新の先進安全技術も大きな魅力です。価格（消費税込み）は330万円から447万1500円となっています。

そんな新型CX-5には、クルマの魅力をさらに高める多彩なアクセサリーパーツも設定されています。今回は、内外装を彩るスタイリングパッケージを中心に紹介します。

まずエクステリア要素に用意されている「シグネチャースタイル」は、日本の“引き算の美学”を核としたマツダデザインの思想と、カスタマイズ性を両立させたコンプリートパッケージです。

装着アイテムはグレードによって一部異なりますが、主にフロント・サイド・リアのアンダースカート3点に加え、ルーフスポイラーやフェンダーアーチモールで構成されています。

カラーは、ブラック加飾（グロスブラック仕上げ）とボディ同色塗装（カラード）の2種類を設定。

ブラック仕様はスポーティさを重視するユーザー向け、カラード仕様は塊感を強調した存在感のあるスタイルに仕上げられています。

カラード仕様では、「ロジウムホワイトプレミアムメタリック」と「ソウルレッドクリスタルメタリック」の2色を用意。

価格は、ブラック仕様が33万3379円（Lグレード）から39万2777円（S／Gグレード）です。

また、カラード仕様（ロジウムホワイト／ソウルレッド）は全グレード共通で36万9662円です。

一方、「アーバンアドベンチャースタイル」は、凹凸感のあるアンダースカートを採用することで、SUVらしいギア感やタフなイメージを表現しています。

フロント・リアのアンダーガーニッシュとラゲッジエンドプレートをセットにし、価格は11万6019円です。

また、インテリア向けパッケージにも注目です。「イルミネーションパッケージ」は、乗降時に乗員を優しく迎え入れるとともに、室内空間を上質な光で演出します。

ラインナップは、ウェルカムランプ（4万699円）をはじめ、スカッフプレート（5万6210円）、カップホルダーイルミネーション（4万2680円）、フットランプ＆イルミネーション（2万8820円／Lグレード除く）など。

これらのイルミネーションアイテムは、それぞれ単品での装着も可能です。なお、今回紹介したアクセサリー以外にも、多彩なオプションが用意されており、好みに合わせて組み合わせることで、自分だけの特別な1台に仕上げることができます。