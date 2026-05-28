

なにわ男子・大橋和也＆霜降り明星のせいや（C）2026 映画「人生を変えたコント」製作委員会

お笑いコンビ・霜降り明星のせいやによる半自伝小説『人生を変えたコント』が実写映画化され、12月18日より全国公開されることが決定した。本作の主人公・イシカワ役を務めるのは、なにわ男子のリーダー大橋和也。大橋にとって本作は2度目の映画主演作となる。映画化の発表に合わせ、せいやと大橋のツーショット写真およびコメント映像が解禁された。

【動画】なにわ男子・大橋和也＆霜降り明星のせいやコメント映像

原作は、2018年に史上最年少でM-1グランプリ王者となった霜降り明星・せいやが自身の体験を書き下ろした半自伝小説（ワニブックス刊）。2024年の発売後わずか10日間で12万部を突破し、累計15万部を超えるベストセラーとなった話題作。物語の舞台は高校。突然始まったいじめによって居場所を失い、青春を奪われかけた主人公のイシカワが、学校最大のイベント「文劇祭」という大舞台で、大好きなお笑いにすべてをかけて自分らしさと人生を取り戻していく姿を描く。

主演に抜擢された大橋和也は、なにわ男子のリーダー。映画『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』『君がトクベツ』などに出現し、俳優としても注目を集めている。本作では、壮絶ないじめに遭いながらも、持ち前の明るさとお笑いへの真摯な想いを原動力に、逆境の中で少しずつ味方を増やしていく高校生イシカワ役に挑戦。「弱いけど強い」前向きなキャラクターを演じる。

プロデューサーの松下剛氏は大橋の起用理由について、彼の持つ「底抜けに明るい陽の雰囲気、誰からも愛されるキュートさ、実直さ」を評価しつつ、「同時に、彼の陰の方向の振り幅を見たくなりました。大橋さんのキャラクターの陽と陰の振り幅こそが、この物語の振り幅の大きさになる」と期待を寄せている。

監督は『かぐや様は告らせたい』シリーズなどを手がけた河合勇人氏、脚本は『ラーゲリより愛を込めて』などを手がけた林民夫氏が担当。『チア☆ダン〜女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話〜』『免許返納!?』に続く、3度目の強力タッグで笑いと涙の感動大作を創り上げる。撮影は今夏に行われる予定だ。

なにわ男子・大橋和也コメント

――主演が決まったときの気持ち

せいやさんが書いた本の主人公を演じさせてもらえて光栄です。原作と台本を読んで、めっちゃ泣いてしまいました。この物語には、学生のころ見てきた景色が描かれていたし、傷つけられた心をポジティブな気持ちに変えていくせいやさんの姿は、僕自身の生き方とも通じるものがあります。そして関西弁のお芝居も楽しみです。――せいやさんの印象

せいやさんの周りにいる人たちって、いつもみんな笑顔なんですよ。せいやさんの醸し出す雰囲気や発する言葉は、ポジティブで誰も否定しないお笑い。お笑いのプロとしてだけでなく人として学べるところをたくさん持っていらっしゃいます。――撮影に向けた意気込み

学生のころからのせいやさんの夢を、一緒に叶えたいです。僕はドラマや映画の仕事が大好きで、内容も面白いし自分と通じるものがあるから、観てくださった方々の心が動く、たくさんの人に届く映画になってほしいです！霜降り明星・せいやコメント――映画化が決まったときの気持ち

いやあ、うれしいです。「人生を変えたコント」は、僕の高校生のころの話をモデルに書いた物語です。当時から「本にしたい！」と思っていて、実は勝手に映像化もできたらなと夢に見ていました。――主演が大橋さんだと聞いたときの気持ち

最高ですよ。自分の作品の命を大橋くんに吹き込んでもらって映像化したら、どうなるのか楽しみです。「人生を変えたコント」は書きながら泣いちゃうくらい、泣けるシーンとか、親子の絆とかの話でもあるので、大橋くんのそういうお芝居がすごい楽しみです。――大橋さんの印象

珍しいくらい、カッコつけてないアイドル。すごくかわいいなと思います。レギュラー番組で共演したこともあるのですが、みんなに愛される弟のような存在ですね。主演が大橋くんだと知ってほんまにうれしかったです。原作者としてのこだわりを超えてくるキャスティングで、「大橋くんがやってくれるの！？」って。最高です。――撮影に向けた意気込み

自分が手書きした本が映画化されて、こんなに大きなプロジェクトになり、しかも主演が大橋君。一生に一度あるかないかの夢。わくわくしています。僕も脚本やお笑いシーンのパートにかかわらせてもらって、一緒に作っていく気持ちでいます。大橋くんには魂を役に乗せて、のびのびやってほしいです。

【プロデューサー】松下剛コメント

この物語との出会いは、本作の同僚プロデューサーの小６の息子さんが「勇気をもらった」と小説を薦めてくれたことでした。せいやさんの壮絶な体験と、そこからの大逆転を綴った本作を一読し、この物語をひとりでも多くの方に届けたい、そう思いました。自分の「好き」を貫き、同じく「好き」と感じてくれる人を大切にすることが、自分に勇気をくれ、味方や居場所を作ってくれるのだと。クライマックスの見事な逆転劇に、笑いながら、泣きながら胸を熱くさせられる物語なのです。大橋さんとは映画＆ドラマ『君がトクベツ』でご一緒して、底抜けに明るい陽の雰囲気、誰からも愛されるキュートさ、一方で芝居・ダンス・歌に真摯に向き合う実直さを目の当たりにして、何てプラスの方向に振り幅が強い人なのだろうと感じていました。そして同時に、彼の陰の方向の振り幅を見たくなりました。本作は人生を「変えた」コント、つまりお客さんは大逆転があることを知った上で映画を観ます。であれば、大橋さんのキャラクターの陽と陰の振り幅こそがこの物語の振り幅の大きさになると思い、そこに賭けたいと思いました。主人公イシカワは、当然高校時代のせいやさんでもありますが、と同時に、誰もが経験する／した高校時代の自分、でもあります。観客の皆さんに、大橋さんの身体を通じてイシカワを体験いただき、泣いて笑っていただきたいです。