正体不明のビートメイカー・ALFA B、初の単独作品「RAMBA」をゲリラリリース。初のパフォーマンス映像も公開

正体不明のビートメイカー・ALFA B（アルファ ビー）が、4th Digital Single「RAMBA」を5月27日（水）にゲリラリリースした。

ALFA Bは、SNS上に突如現れ、ハイセンスなビートとAIを用いたビジュアルを公開してきたビートメイカー。これまでに各国のアーティストとのコラボ作品もリリースしてきた。

今回リリースされた「RAMBA」は、ALFA Bとしては単独での作品となる。南国を感じさせる陽気なダンスビートの上に多言語が織り交ぜられた歌詞には、青空や海といった暖かい地域で生まれ育ったALFA Bのルーツを感じるダンスミュージックに仕上がっている。

また、リリースに合わせてALFA B自身と思われる人物が出演する初のパフォーマンス映像も公開された。これまで自身の姿を全くもって見せてこなかったALFA Bの新たな一面にも注目したい。

【リリース詳細】

ALFA B

4th Digital SingleRAMBA2026.5.27 on streaming

Composed by ALFA BWords by ALFABReleased by WISE BIRD PRODUCTION

▼ Link firehttps://ALFAB.lnk.to/RAMBAai

【関連リンク】

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