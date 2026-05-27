マクトミネイ、紙幣になる…7大会ぶりのW杯出場を決めた一戦で叩き込んだオーバーヘッドのイラストが採用

マクトミネイ、紙幣になる…7大会ぶりのW杯出場を決めた一戦で叩き込んだオーバーヘッドのイラストが採用