マクトミネイ、紙幣になる…7大会ぶりのW杯出場を決めた一戦で叩き込んだオーバーヘッドのイラストが採用
ナポリに所属するスコットランド代表MFスコット・マクトミネイの伝説となったオーバーヘッドが限定版20ポンド紙幣に採用されたようだ。英『BBC』が伝えた。
今夏に開催される北中米W杯の欧州予選最終節。2位のスコットランドは首位のデンマークとの頂上決戦を迎えた。そして、開始早々の前半3分、右サイドから送られたクロスに反応したマクトミネイが華麗なオーバーヘッドで叩き込み、スコットランドが先制に成功した。
試合は2-2のまま後半アディショナルタイムに突入するが、後半45+3分と45+8分にネットを揺らしたスコットランドが4-2の劇的な勝利を収め、7大会ぶりのW杯出場を逆転で決めていた。
試合の流れを引き寄せたマクトミネイの驚愕のオーバーヘッドに対し、スコットランドを率いるスティーブ・クラーク監督は「私が今まで見た中で最高のオーバーヘッドキック」と称賛。そして、あれから約半年が経ち、7大会ぶりのW杯出場を祝うために作られた限定版20ポンド紙幣に、マクトミネイのオーバーヘッドのイラストが採用されることがスコットランド銀行から発表された。
この紙幣はわずか100枚しか印刷されておらず、そのうち50枚はコレクター向けのオークションや抽選販売、特設エリアなどを通じて入手可能。そして、オークションや抽選会の収益は慈善団体に寄付されるようだ。
本大会でグループCに入るスコットランドはハイチ、モロッコ、ブラジルと対戦する。
今夏に開催される北中米W杯の欧州予選最終節。2位のスコットランドは首位のデンマークとの頂上決戦を迎えた。そして、開始早々の前半3分、右サイドから送られたクロスに反応したマクトミネイが華麗なオーバーヘッドで叩き込み、スコットランドが先制に成功した。
試合の流れを引き寄せたマクトミネイの驚愕のオーバーヘッドに対し、スコットランドを率いるスティーブ・クラーク監督は「私が今まで見た中で最高のオーバーヘッドキック」と称賛。そして、あれから約半年が経ち、7大会ぶりのW杯出場を祝うために作られた限定版20ポンド紙幣に、マクトミネイのオーバーヘッドのイラストが採用されることがスコットランド銀行から発表された。
この紙幣はわずか100枚しか印刷されておらず、そのうち50枚はコレクター向けのオークションや抽選販売、特設エリアなどを通じて入手可能。そして、オークションや抽選会の収益は慈善団体に寄付されるようだ。
本大会でグループCに入るスコットランドはハイチ、モロッコ、ブラジルと対戦する。
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