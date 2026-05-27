『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』いよいよ最終章へ！移動捜査課が迫る“警察内部の闇”

W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

本日5月27日（水）、同ドラマの第7話が放送される。

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前回第6話では、小学校の体育館が陥没する事故が発生。

転落した教師と生徒を24時間以内に救出しなければならないという緊急事態に出動した桃子（土屋太鳳）、蕾（佐藤勝利）ら移動捜査課は、救助の指揮をとるためにやってきた区長の網島大地（今井悠貴）と対峙することに。

災害派遣支援物資輸送車である“3号車”の初登場、若き区長にもたらされた意外な結末、赤瀬則文（井ノ原快彦）と兄・心悟（筒井道隆）に隠された確執、そして現場に出没していた3人組の老人の正体など、予測不能な展開が巻き起こった。

◆ついに《最終章》へ！

第7話では、新宿区と中野区にまたがるマンションから男性が転落して死亡。

他殺と断定され、いつものように“一番星”に捜査本部が立つかと思われるなか、敵対心むき出しだったはずの管轄所轄の歌舞伎町署と東中野署が”話し合った結果”、歌舞伎町署に捜査本部が立てられることに。

やがて蕾と須黒（横田栄司）の探りで、容疑者であり現役警察官でもある佐々木（西垣匠）についての”密約”が交わされたことがわかる。

赤瀬にも、兄であり警察庁官房審議官の心悟から事件を隠ぺいするよう命令が下り、警察内部の闇が見え隠れするなか、佐々木が歌舞伎町の風俗店に出入りしていることを突き止めた蕾と須黒。

その風俗店には、須黒が長年にわたり探し続けている娘の三久（白本彩奈）の姿もあり…。

容疑者となる現役警察官を演じるのは、話題作に出演が続く注目俳優・西垣匠。須黒がずっと探し続けていた娘・三久役には白本彩奈、そして事件の管轄となる東中野署の刑事課長・風野役で片桐仁も登場する。

東中野署は桃子がネット炎上した際に所属していた所轄署で、風野は桃子の元上司にあたる人物。再会した2人のやりとりにも注目だ。

そして、過去の確執も気になる赤瀬兄弟。

第7話では、兄であり官房審議官である心悟の過去も明かされる。

さらには、移動捜査課メンバーの1人に訪れる衝撃展開も…。また、蕾と桃子の関係も大きな一歩を踏み出すことになる。

クライマックスへとますます急展開を見せていく『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。警察内部の闇、そして物語の核心へと迫っていく展開から目が離せない。