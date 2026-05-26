“あのちゃん” ことタレントのあのが、バラエティ番組で鈴木紗理奈を “嫌い” と発言した騒動が波紋を呼んでいる。一方で、あのの盟友ともいえるお笑いコンビ「霜降り明星」粗品の動向が注視されていて──。

発端となったのは、5月18日のバラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれたあのが、鈴木の名前を出したこと。これに対し、鈴木がInstagramのストーリーズで《そういうのってほんまに信頼関係がある相手とのプロレスの時やと私は思う。普通にいじめやん》と激怒した。

「テレビ朝日は、22日、配慮を欠く演出があったことを謝罪。しかし、翌日にあのさんが自身のXで《もう続けたくないので番組を降ります》と、降板を表明しました。バラエティの企画が番組の存続を揺るがす事態になったことは芸能界でも関心を集め、乙武洋匡（ひろただ）さんや古舘伊知郎さん、伊集院光さんらが言及する事態になっています」（スポーツ紙記者）

一方で、Xでは

《そういや粗品は何してるんだろ？》

《粗品何て言うのかねー》

《こういうとき粗品さんはあのちゃんを守るのかなあ》

など、粗品の動向を注視する声があがっている。

「粗品さんとあのさんはバラエティ番組やYouTubeでの共演が多く、双方、歯に衣着せぬ毒舌トークで認知されています。“盟友” という印象もあるだけに、粗品さんが今回の騒動になにを語るか注目されていましたが、26日時点で目立った言及はしておらず、沈黙を貫いています。

ただ、5月24日のYouTubeで、粗品さんがMCを務めたバラエティ番組『ツッコミスター』（フジテレビ系）の話題に言及した際、一連の騒動には触れなかったものの、黒い生地に水色のアルファベットで『ano』と記載されたTシャツを着ていました。

このTシャツは、あのさんの公式サイトでも販売されているオフィシャルTシャツ『ano logo T-shirt』のため、SNSでは《無言の応援》と、“あのちゃん匂わせ” 衣装として話題になっています」（芸能記者）

これまで、たびたびバラエティ番組で共演してきた粗品とあの。あのの番組で起きた “騒動” に言及することもあった。

「3月31日にポッドキャスト番組『あのと粗品の電電電話』に2人で出演したときのことです。同日に放送された2人がMCを務めるバラエティ番組『あのちゃんの電電電波♪』（テレビ東京系）で、4人組ロック女性アイドルグループ『yosugala（ヨスガラ）』が出演したのですが、粗品さんは彼女らの仕事に対する態度を暴露したのです。

粗品さんは『失礼やな。あいさつもないし、始まってみれば誰もなにもしゃべらんし、企画も入ってないしまったく。なにしに来たん』と、yosugalaメンバーが収録前にあいさつがなかったことを痛烈に批判しました。

あのさんは、まだグループがバラエティ慣れしていないことに一定の理解を示す場面もありましたが、粗品さんは終始、基本的なあいさつや収録に臨む下準備ができていないことに苦言を呈していたのです。礼儀に厳しい一面があるだけに、今回のあのさんに対して、粗品さんがどんな見解を示すのか、気になる人もいるのでしょう」（同前）

粗品が、“鈴木紗理奈嫌い” 騒動に口を開く日はくるか。