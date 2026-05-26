ITZYチェリョン、美脚際立つミニスカ制服姿披露「脚が綺麗」「違和感ゼロ」
【モデルプレス＝2026/05/26】5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）のチェリョン（CHAERYEONG）が5月26日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの制服姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳KPOP美女「違和感ゼロ」美脚際立つミニスカ制服姿
チェリョンは「チェリョン、スクールモード、オン！」と英語でつづり、白いブラウスに黒いミニのプリーツスカートの制服姿を公開。スラリと長い脚にはニーハイソックスを合わせている。
この写真にファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「すごく似合ってる」「爽やか」「違和感ゼロでビックリ」「見惚れる」「脚が綺麗」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳KPOP美女「違和感ゼロ」美脚際立つミニスカ制服姿
◆チェリョン、ミニスカ制服から美脚スラリ
チェリョンは「チェリョン、スクールモード、オン！」と英語でつづり、白いブラウスに黒いミニのプリーツスカートの制服姿を公開。スラリと長い脚にはニーハイソックスを合わせている。
◆チェリョンの投稿に反響
この写真にファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「すごく似合ってる」「爽やか」「違和感ゼロでビックリ」「見惚れる」「脚が綺麗」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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