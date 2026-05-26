ミーマイナー美咲、「君の言う通りだった」を曲解説。「最後の最後に大逆転みたいな曲」

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■「＜君の言う通りだった＞って部分をたくさん羅列する曲なんですけれど、最後の最後に…」（美咲）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。5月は4人組ロックバンド・ミーマイナーから、美咲（Vo/Gt/Composer）とさすけ（Ba/Composer）が担当MCとして登場。

5月26日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、5月13日にリリースされたメジャー1st EP『部屋とガラクタと私』収録の「君の言う通りだった」をレコメンドした。

「お聴きいただいているのは、5月13日にリリースされたミーマイナーのメジャー1st EP『部屋とガラクタと私』から『君の言う通りだった』です」と美咲が曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「この曲はタイトルの通り、＜君の言う通りだった＞って部分をたくさん羅列する曲なんですけれども。最後の最後に、＜やっぱり君は何もわかっちゃいない＞っていう大逆転みたいな曲ですね」

「私は大切な人ができると、その人が自分の世界の中心みたいな感じになってしまうタイプの人間で、その人の言うことが全部正しいって思うんですね、いつも。だからその人が『さよなら』って言ったら、『あ、それも正解なんだ。そうするのが正しいんだ』って思って離れりしたことがあったんですけど、でも『やっぱりそれは違うと思うな』って私はずっと思っていて。そういう気持ちを曲にしました」と、歌詞に綴った気持ちを赤裸々に語った美咲。

続いて、「サウンド面についてはいかがですか？」と聞かれたさすけは、「サウンド面は今回、初めてブラスアレンジを取り入れたりしたところが、新しいポイントかなとなっています」と、この曲の聴きどころを語った。

この日で5月のマンスリーMCは、ラストとなったミーマイナー。「さて、ミーマイナーがお送りしてきた今月の『誰だってNeed Music』は今回がラストとなりますが」（さすけ）「まずは4週にわたって紹介させていただいた、メジャー1st EPをぜひ聴いていただきたいなと思っております」（美咲）と挨拶した二人。

「今後のミーマイナーとして挑戦したいことや夢などはありますか？」というさすけの質問には、「ラジオ楽しかったんで、いっぱいやりたいです、いっぱい喋りたい！ まだ喋りたいことたくさんある!!」と元気に答えた美咲。「ラジオ大好き、ミーマイナーという感じでございます」と、さすけが話をまとめた。

番組最後は9月17日にSpotify O-EASTにて行われる、結成2周年を記念した「3rdワンマンライブ『0 to 1300』」を告知した二人。「ぜひ会場でお会いしましょう」（さすけ）「そんな私たち、ミーマイナーを今後とも応援よろしくお願いします！」（美咲）とリスナーに薦め、番組を締めくくった。

ミーマイナーの最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed music』概要

5月26日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

EP『部屋とガラクタと私』

ミーマイナー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/