東芝ライフスタイルは2026年5月22日、俳優の反町隆史さんを起用した、エアコンの新CM｢セイカツ家電大実験（エアコン）｣編を全国で放送開始した。

反町さんは、同社のアンバサダーを務める。

反町さんが「実験」に挑む

CMは「実験」をテーマに、空間はしっかり冷やすのに風あたりを感じにくい「無風感空調（冷房）」を紹介するもの。

舞台は、ブランドシンボルの「レッドスクエア」が整然と並ぶ巨大な実験場。「レッドスクエア」は、東芝ライフスタイルの新しい生活家電をイメージさせるものだ。

そこに足を踏み入れた反町さんが、レッドスクエアを開ける。すると、「ティッシュ一面大実験」と書かれた1枚のティッシュが。反町さんは困惑の表情を浮かべながらも、指示のままに実験を開始する。エアコンの「冷房」スイッチをオンにすると――。

CMでは、ブランドステートメント「タイセツを、カタチに。」を体現し、日々の暮らしに寄り添う生活家電の進化を、反町さんの自然体かつ真剣な表情を通じて伝えている。なお、CMは15秒と30秒がある。

「生のリアクション」そのままCMに

CMはドキュメンタリータッチで撮影され、反町さんの素の表情が映し出されている。

冷房でティッシュが舞い上がった際、反町さんは驚きの声をあげていた。また「無風感空調（冷房）」に切り替わり、目の前のティッシュがほとんど動かなくなった瞬間には、身を乗り出して驚きの表情を見せたというエピソードも。

撮影後のインタビューで反町さんは、

「東芝の生活家電を使った『生のリアクション』をそのままCMにすることで、すごく自然でやりやすかったですね」

とコメント。

また「無風感空調」について、

「涼しいのに風を感じなくて快適という、このキーワードがまさしくその通りなので、すごく気に入っています」

との感想を寄せた。