反町隆史さん出演のエアコン新CM 「冷えても風あたり感じにくい」を実体験
東芝ライフスタイルは2026年5月22日、俳優の反町隆史さんを起用した、エアコンの新CM｢セイカツ家電大実験（エアコン）｣編を全国で放送開始した。
反町さんは、同社のアンバサダーを務める。
反町さんが「実験」に挑む
CMは「実験」をテーマに、空間はしっかり冷やすのに風あたりを感じにくい「無風感空調（冷房）」を紹介するもの。
舞台は、ブランドシンボルの「レッドスクエア」が整然と並ぶ巨大な実験場。「レッドスクエア」は、東芝ライフスタイルの新しい生活家電をイメージさせるものだ。
そこに足を踏み入れた反町さんが、レッドスクエアを開ける。すると、「ティッシュ一面大実験」と書かれた1枚のティッシュが。反町さんは困惑の表情を浮かべながらも、指示のままに実験を開始する。エアコンの「冷房」スイッチをオンにすると――。
CMでは、ブランドステートメント「タイセツを、カタチに。」を体現し、日々の暮らしに寄り添う生活家電の進化を、反町さんの自然体かつ真剣な表情を通じて伝えている。なお、CMは15秒と30秒がある。
「生のリアクション」そのままCMに
CMはドキュメンタリータッチで撮影され、反町さんの素の表情が映し出されている。
冷房でティッシュが舞い上がった際、反町さんは驚きの声をあげていた。また「無風感空調（冷房）」に切り替わり、目の前のティッシュがほとんど動かなくなった瞬間には、身を乗り出して驚きの表情を見せたというエピソードも。
撮影後のインタビューで反町さんは、
「東芝の生活家電を使った『生のリアクション』をそのままCMにすることで、すごく自然でやりやすかったですね」
とコメント。
また「無風感空調」について、
「涼しいのに風を感じなくて快適という、このキーワードがまさしくその通りなので、すごく気に入っています」
との感想を寄せた。