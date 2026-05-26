くるり主催『京都音楽博覧会2026』アジカン、indigo la End、奥田民生、マカえん、宮本浩次、milet出演決定
ロックバンド・くるり主催の野外ライブイベント『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』が10月10日、11日に京都・京都梅小路公園 芝生広場で開催される。同イベントの第1弾出演アーティストが発表された。
【画像】豪華アーティストの共演！『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』キービジュアル
京都出身のくるりが2007年にスタートさせ、今年で20回目を迎える『京都音楽博覧会』。第1弾出演アーティストとして、くるり、ASIAN KUNG-FU GENERATION、indigo la End、奥田民生、マカロニえんぴつ、宮本浩次、miletの7組が発表された。
くるりは結成30周年、『京都音楽博覧会』は20周年という大きな節目を迎える。メモリアルイヤーとなる『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』では、今後アーティストの日割りや追加出演者も発表される予定だ。
これまで数々の印象的なライブを生み出してきた『京都音楽博覧会』。今年も豊潤で美しい音の調べが、京都の秋を鮮やかに彩る。
■『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』
日時：10月10日（土）、11日（日） 午前10時開場／午前11時30分開演
会場：京都・京都梅小路公園 芝生広場
出演：くるり（両日出演）／ASIAN KUNG-FU GENERATION／indigo la End／奥田民生／マカロニえんぴつ／宮本浩次／milet…and more
【画像】豪華アーティストの共演！『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』キービジュアル
京都出身のくるりが2007年にスタートさせ、今年で20回目を迎える『京都音楽博覧会』。第1弾出演アーティストとして、くるり、ASIAN KUNG-FU GENERATION、indigo la End、奥田民生、マカロニえんぴつ、宮本浩次、miletの7組が発表された。
これまで数々の印象的なライブを生み出してきた『京都音楽博覧会』。今年も豊潤で美しい音の調べが、京都の秋を鮮やかに彩る。
■『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』
日時：10月10日（土）、11日（日） 午前10時開場／午前11時30分開演
会場：京都・京都梅小路公園 芝生広場
出演：くるり（両日出演）／ASIAN KUNG-FU GENERATION／indigo la End／奥田民生／マカロニえんぴつ／宮本浩次／milet…and more