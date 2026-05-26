【2軍リポート 大物から大物へ若トラ駆ケル】

ドラフト4位・早瀬朔投手（18）の存在感が際立っている。12日の日本海・石川戦（ファーム交流試合）で実戦デビューを果たした。8回から3番手として登板して1イニングを無失点。自身最速タイの151キロも計測した。23日のファーム・リーグ、オリックス戦では先発として3回3安打2奪三振で無失点。杉本、頓宮ら実績のあるスラッガーが並んだ打線を相手に堂々の投球を披露した。

「早川さんがやっているのを見て。自分も取り入れてみようと思いました」

ドジャース・山本も取り入れる「やり投げトレ」が、若虎を大きく成長させた。投球フォーム固めに専念していた3月。2年目の早川が、体を大きく使って「やり投げトレ」を行っている姿を目撃した。そのトレーニング器具を借りて投げてみると、わずか10メートル程度しか飛ばなかった。

「体を正しく、大きく使わないと投げるのは難しいと教えてもらった。小手先じゃなく、下半身の力を上半身に伝える。自分に足りない部分でもあると思ったので」

新たなトレーニングを開始してから約2カ月。現在では45メートルまで距離が伸び、ボールの質にも変化が表れた。入団当初、ブルペンでは力み、バラつきが目立ったが、今では制球が安定し、かつ「軽く投げても出力が出ている」と手応えを口にした。

ドジャース・山本も同じドラフト4位の高卒出身だ。「毎日得るものを探している。一日の中で、何か一つ成長できるように」。大きな可能性を秘める未完の大器が、球界を代表する投手を目指し腕を振る。 （松本 航亮）

◇早瀬 朔（はやせ・さく）2007年（平19）8月30日生まれ、兵庫県丹波市出身の18歳。小2から野球を始め、氷上中では神戸中央リトルシニアでプレー。神村学園（鹿児島）では2年春夏、3年夏に甲子園出場。25年ドラ