5月25日、都内・神田明神ホールで『第93回 日本ダービー』PR発表会が開催され、JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛、竹内涼真、JRA騎手の武豊、坂井瑠星が登壇した。

イベントでは、“応援しているもの”をテーマにトークを展開。現在、NHK連続テレビ小説『風、薫る』で主演を務める見上愛は、「友達をすごく応援していて。転職とか新しく挑戦する子が周りに多い」と明かし、「その子たちも毎朝、朝ドラを見てから勉強したりしてくれていて、お互い応援し合ってます」と微笑ましいエピソードを披露した。

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坂井瑠星は大谷翔平から刺激

すると武豊騎手も「僕でも毎朝拝見させていただいてます」とコメント。「本当にストーリーも気になって、今日会えたと思いました」と語ると、見上も「ありがとうございます」と嬉しそうに応じていた。

一方、坂井瑠星騎手は「同世代のスポーツ選手を応援している」と話し、「特に大谷翔平さんとかは歳も近いので、あれだけ世界で活躍されていて刺激を受けています」とコメントしていた。

「第93回 日本ダービー」は5月31日（日）、東京競馬場で開催。注目の発走は15時40分。