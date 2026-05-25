噂の「うどんメシ」もう食べた？余り物で簡単やみつきレシピ5選

今話題の「うどんメシ」。うどんとご飯をフライパンで炒めるだけで、炒飯ともそばメシとも違う、食べごたえ抜群の一皿が完成します。冷蔵庫にある余り物を活用できるので、買い物に行きたくない日にもぴったり。今日から試したい5つのレシピをご紹介します。

「うどんメシ」といえばやっぱりやみつき濃い味2選

▼やみつき必至！焼き肉のたれでがっつりうどんメシ

焼き肉のたれは万能調味料。うどんをご飯と一緒に炒めるだけで、箸の進むうまみたっぷりな一皿に仕上がります。にんじんを入れて色合いも鮮やかに。仕上げのごま油でぐっと香りが立ちます。

▼キムチを入れてやみつきになる味！キムチうどんメシ

うどんとご飯をごま油で炒め、キムチをたっぷり投入するだけでほぼ味つけ完了。切って炒めるだけで完成する、まさにズボラ飯の極み。ちくわやウインナー、卵など冷蔵庫にある食材をどんどんぶっ込んでも美味しく仕上がります。

ちょっと意外な応用編うどんメシ

▼カレー×チーズをのせて焼く！ひと味違う焼きカレーうどんメシ

余ったカレーの使い道に迷ったら、うどんメシにアレンジしてみませんか。刻んだうどんとご飯を軽く炒めてお皿に盛り、カレーをかけた上にチーズをのせてトースターで焼くだけ。こんがりとろけたチーズが食欲をそそる、満足感たっぷりの一品です。

炒飯感覚で作る具沢山うどんメシ2選

▼野菜もたっぷり！具だくさんのシンプルうどんメシ

ハム、しめじ、レタス、ネギなど冷蔵庫に残った野菜を細かく刻んで炒め、うどんとご飯を合わせるレシピ。調味料はすき焼きのたれ、とんかつソース、鶏ガラスープなど家にあるもので対応できます。仕上げの鰹節が風味を引き立ててくれるので、よりおいしくなりますよ。

▼余り物一掃に！しょう油＆オイスターソースのシンプルうどんメシ

ご飯とうどんをごま油で炒め、しょう油・オイスターソース・鶏がらスープの素で味をつけるだけ。消費に困っていた余り物の肉や野菜を投入できるのが魅力です。調理法も簡単なので忙しいときもパパッと作れます。





うどんとご飯を組み合わせるなんて……と最初は半信半疑でも、食べてみると不思議なほどしっくりきます。今話題のうどんメシ、まずはお家にある材料で気軽に作ってみてくださいね。