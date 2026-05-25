「ええ！！！ついに！」「エモすぎる」人気芸人が公開した一枚にファン感激！ 恩師の“大物監督”と20年ぶり再会「これは嬉しいですよね」
人気お笑いコンビ『EXIT』のりんたろー。さんが５月24日、自身のインスタグラムを更新。“恩師”との再会ショットを公開し、ファンの間で話題を呼んでいる。
投稿されたのは、かつて大学時代に指導を受けた長谷川健太氏との２ショット。肩を寄せ合い、満面の笑みを浮かべた一枚からは、久々の再会を喜ぶ様子が伝わってくる。
長谷川氏は現役時代に日本代表としても活躍し、指導者としては清水エスパルス、ガンバ大阪、FC東京、名古屋グランパスなどで監督を歴任した名将。静岡県浜松市出身のりんたろー。さんは学生時代、浜松大サッカー部でGKとしてプレーしており、当時監督を務めていた長谷川氏の指導を受けていた。
りんたろー。さんは投稿で、当時を懐かしみながらこう発信した。
「遂に、大学時代のサッカー部の監督だった長谷川健太さんにお会い出来ました！灰になるまで走れとしごかれた日々も今はいい思い出です。20年以上ぶりに会えた恩師は偉大で、その存在感は健在でした！！」
20年以上の時を経て実現した再会に、ファンも反応。「ええ！！！ついに！」「エモすぎる」「学生時代の話し聞きたい」「りんたろー。さんが小さく見える」「素敵なお写真」「これは嬉しいですよね」など、温かなコメントが相次いだ。
厳しい練習の日々をともに過ごした“大物の恩師”との再会は、りんたろー。さんにとって特別な時間になったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】EXITりんたろー。と長谷川健太の再会２ショット！
投稿されたのは、かつて大学時代に指導を受けた長谷川健太氏との２ショット。肩を寄せ合い、満面の笑みを浮かべた一枚からは、久々の再会を喜ぶ様子が伝わってくる。
長谷川氏は現役時代に日本代表としても活躍し、指導者としては清水エスパルス、ガンバ大阪、FC東京、名古屋グランパスなどで監督を歴任した名将。静岡県浜松市出身のりんたろー。さんは学生時代、浜松大サッカー部でGKとしてプレーしており、当時監督を務めていた長谷川氏の指導を受けていた。
りんたろー。さんは投稿で、当時を懐かしみながらこう発信した。
20年以上の時を経て実現した再会に、ファンも反応。「ええ！！！ついに！」「エモすぎる」「学生時代の話し聞きたい」「りんたろー。さんが小さく見える」「素敵なお写真」「これは嬉しいですよね」など、温かなコメントが相次いだ。
厳しい練習の日々をともに過ごした“大物の恩師”との再会は、りんたろー。さんにとって特別な時間になったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】EXITりんたろー。と長谷川健太の再会２ショット！