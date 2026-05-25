“あのちゃん”こと、タレントのあのが5月23日、自身の公式Xを更新して突然の冠番組降板を宣言した。発端は18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、あのが「嫌いな芸能人」に「鈴木紗理奈」と実名告白したことだ。

【写真】「もう続けたくない…」あのが公開した“炎上番組”の裏事情

あのちゃんの意味深な投稿

番組内で堂々と名前を出された鈴木は、これに反応。インスタグラムのストーリーズで《私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた》《普通にいじめやん》と憤りの気持ちを投稿した。

「いったいどう決着するのか、と周囲の注目を集めていましたが、22日には番組側がHPに謝罪文を掲載。《番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました》と、番組側に責任があると説明しています。しかし、それでは終わらず、あのちゃんから番組降板宣言が飛び出しました」（芸能ライター）

あのは《あのちゃんねるとは「この表現は嫌です」や「これはゲストの方が大変な思いするからやめてください」など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました》と説明。

しかし改善はされず、不本意な状況が続いたという。そして、《もう続けたくないので番組を降ります》《つまり、番組が終わるということになると思います》と告げたのだ。

鈴木の名前を出したことに対しては《今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです》と謝罪しており、これで一件落着……と思いきや、降板宣言の前にあのが不穏な内容を投稿していたことが指摘されている。

「鈴木さんが怒りの投稿をした21日、あのちゃんが《先に嫌なことされてるとは考えないんだな》と投稿したのです。この投稿は後に削除されましたが、同日の夜にはインスタのストーリーズに《まあよかったんじゃないっすか うまくいって》とも綴っていて、まるで鈴木さんを煽っているようだと物議を醸しています」（前出・芸能ライター）

あのの一連の投稿にネット上には、「削除された投稿が無ければあのちゃんに同情できたけど、これはあかん」「むしろキャラとして“嫌いだから嫌いって言っただけ”で通した方が清々しかったかもね。今回の対応はかなりの悪手だと思う」「“先に嫌なコトしたのはそっち”って当事者同士の喧嘩の構えを見せてたくせに、形勢が悪くなった瞬間に被害者ポジに逃げるのはいかがなものか」「今まで制作側とお互いの利害関係の元に上手くやってきたはずなのに、炎上したら番組に非があると言って辞めるのは今後の活動に響きそう」といった反響が寄せられている。

あのの発言のとおりであれば、悪いのは番組サイドとなるが……。降板宣言の前の“煽り投稿”の真意が語られる日は来るのか。