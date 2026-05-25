5月25日、都内で行われた『第93回 日本ダービー』PR発表会で、竹内涼真と武豊騎手による“まさかのフラミンゴ談義”が飛び出し、会場を和ませた。

イベントでは「最近応援しているもの」をテーマにトークを展開。竹内は「僕はフラミンゴですね」と切り出し、「今、お嫁さんを探すのに必死な時期なんですけども、オスが全員同じ整列をして求愛しているんですけど、メスは知らんぷりしてる。どうやって選ばれるんだろうと思って“頑張れ”って応援してます」と独特の視点で熱弁した。

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日本ダービーPR発表会に出席した竹内涼真 (C)Hiroki Homma

フラミンゴ談義で会場は爆笑

すると武豊騎手も「僕もフラミンゴ好きなんですよ」と即反応。「自宅の近くに動物園があって、夜すごい叫んでるんです。なんか心地よくて元気だなって」と明かし、思わぬ方向で意気投合した。

さらに武騎手は「フラミンゴって助走がないと飛べないらしいです」と豆知識まで披露。TIMから「フラミンゴの話、2人しか食いついてない」とツッコミが入る場面もあり、会場は笑いに包まれた。

イベント終盤、竹内は「まさかフラミンゴで盛り上がるとは思わなかったです」と振り返り、ダービーのイベントとは思えない“異色トーク”で存在感を放っていた。

「第93回 日本ダービー」は5月31日（日）に東京競馬場にて開催される。注目の発走は15時40分に発走。