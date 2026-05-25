話し方の専門家が伝授！本番で心臓がバクバクしない「あがり症克服」の最適な練習法
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YouTubeチャンネル「話し方向上委員会みのちゃんねる」が、「人前での発表で心臓がバクバクしない！最適な練習方法とは？」と題した動画を公開した。本動画では、話し方の専門家である桐生稔氏が、人前での発表時に極度に緊張してしまう「あがり症」の人に向け、本番で実力を発揮できる正しい練習方法を解説している。
桐生氏は、あがり症で悩む人の多くが発表に向けて入念に練習しているものの、「やり方が間違っている」と指摘。多くの人は、原稿を間違えないようにと「頭」を意識して練習しがちだが、これが失敗の原因だという。「シロクマ効果」を例に挙げ、「飛んではいけない」「間違ってはいけない」と意識すればするほど、かえって失敗しやすくなると説明した。
また、胸に手を当てて「胸」を意識する練習も、自らの鼓動を過剰に感じてしまい、本番前から余計な緊張を生むため推奨できないという。そこで桐生氏が提案するのが、「腹（丹田）」を意識した練習法だ。おへそから指4、5本分下にある丹田に意識を向けることで、深い呼吸ができ、リラックスして落ち着いた声で話せるようになるという。スポーツにおいても重心や腹の力が重要であるように、話す際も「腹を決めて、腹を支えにする」ことが成功の秘訣だと語った。
具体的な練習手順は非常にシンプルで、丹田の部分に手を添え、軽く力を入れながら話す練習をするだけ。動画内ではアシスタントが実際に頭、胸、腹に手を当てて自己紹介を実演。腹に手を当てた際は、声が深くなり話すスピードも落ち着くという明確な違いが現れていた。
あがり症は「性格や能力の問題ではなく、正しいやり方を知らないだけ」だと語る桐生氏。発表前の緊張に悩む人は、次回の練習から「頭」ではなく「腹」に手を当ててみることで、本番でのパフォーマンスが大きく改善されるかもしれない。
桐生氏は、あがり症で悩む人の多くが発表に向けて入念に練習しているものの、「やり方が間違っている」と指摘。多くの人は、原稿を間違えないようにと「頭」を意識して練習しがちだが、これが失敗の原因だという。「シロクマ効果」を例に挙げ、「飛んではいけない」「間違ってはいけない」と意識すればするほど、かえって失敗しやすくなると説明した。
また、胸に手を当てて「胸」を意識する練習も、自らの鼓動を過剰に感じてしまい、本番前から余計な緊張を生むため推奨できないという。そこで桐生氏が提案するのが、「腹（丹田）」を意識した練習法だ。おへそから指4、5本分下にある丹田に意識を向けることで、深い呼吸ができ、リラックスして落ち着いた声で話せるようになるという。スポーツにおいても重心や腹の力が重要であるように、話す際も「腹を決めて、腹を支えにする」ことが成功の秘訣だと語った。
具体的な練習手順は非常にシンプルで、丹田の部分に手を添え、軽く力を入れながら話す練習をするだけ。動画内ではアシスタントが実際に頭、胸、腹に手を当てて自己紹介を実演。腹に手を当てた際は、声が深くなり話すスピードも落ち着くという明確な違いが現れていた。
あがり症は「性格や能力の問題ではなく、正しいやり方を知らないだけ」だと語る桐生氏。発表前の緊張に悩む人は、次回の練習から「頭」ではなく「腹」に手を当ててみることで、本番でのパフォーマンスが大きく改善されるかもしれない。
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